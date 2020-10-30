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返校Detention實境體驗展 「沉浸式體驗」駁二登場

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
「返校實境體驗展」明年1月12日至4月6日在高雄駁二B3、B4倉庫登場。圖／聯合數位文創提供
「返校實境體驗展」明年1月12日至4月6日在高雄駁二B3、B4倉庫登場。圖／聯合數位文創提供

今年12月除了令人引頸企盼的返校影集，「返校實境體驗展」還原遊戲世界和翠華中學的秘密景點，明年1月12日至4月6日在高雄駁二B3、B4倉庫登場，預售票及4人同行優惠票將在11月19日起開賣，有興趣的觀眾千萬別錯過。

「返校 Detention‧實境體驗展」內容還原自赤燭團隊2017年1月上市、引起轟動的暢銷懸疑電腦遊戲「返校Detention」，首次挑戰將電腦單機遊戲轉換成實境體驗性質的多元展覽，活動承襲赤燭團隊開發「返校」的精神要素，讓觀眾能透過不同的體驗方式再次感受故事，也認識那個時代、記住那段歷史，並珍惜現有的一切。

展覽包含教室區、廁所區、鏡子走廊、校長室、音樂教室、神龕區、輔導室、保健室、無限走廊、結局禮堂等實境沉浸式體驗區，還原翠華中學的場景，體驗者將化身讀書會成員，進入女主角方芮欣的輪迴，結合場景、演員、聲音、光影、氣味讓體驗者進入遊戲中的世界，在詭譎氣氛中尋找真相，也感受那個發生在1960年代，寂寞而肅殺的氛圍及背後的秘密，精選遊戲中的重要道具與場景實體化，讓觀眾可進行互動拍照，例如布袋戲台、關押犯人的監牢、象徵女主角方芮欣心境轉換的收音機、傳達自由可貴的紙飛機等，喚起體驗者的思考。

想體驗故事中場景、劇情，超寫實的「沉浸式體驗」就此展開！預售票11月19日起陸續在各通路開賣，預售票250元（原價350元），4人票900元（原價1400元），購票請上udn售票網、ibon售票系統、全家、博客來、GOMAJI。詳情可洽官方粉絲專頁： https://www.facebook.com/DetentionExhibition/ 。

展出赤燭團隊開發「返校」遊戲的緣起與過程，包含人物與場景設定的原稿、團隊人員的採訪影片等，讓觀眾進一步了解背後秘密。圖／聯合數位文創提供
展出赤燭團隊開發「返校」遊戲的緣起與過程，包含人物與場景設定的原稿、團隊人員的採訪影片等，讓觀眾進一步了解背後秘密。圖／聯合數位文創提供
還原翠華中學的場景，體驗者將化身讀書會成員，進入女主角方芮欣的輪迴，一邊在詭譎氣氛中尋找真相，一邊感受那個發生在1960年代，寂寞而肅殺的氛圍及背後的秘密。圖／聯合數位文創提供
還原翠華中學的場景，體驗者將化身讀書會成員，進入女主角方芮欣的輪迴，一邊在詭譎氣氛中尋找真相，一邊感受那個發生在1960年代，寂寞而肅殺的氛圍及背後的秘密。圖／聯合數位文創提供
還原翠華中學的場景，體驗者將化身讀書會成員，進入女主角方芮欣的輪迴，一邊在詭譎氣氛中尋找真相，一邊感受那個發生在1960年代，寂寞而肅殺的氛圍及背後的秘密。圖／聯合數位文創提供
還原翠華中學的場景，體驗者將化身讀書會成員，進入女主角方芮欣的輪迴，一邊在詭譎氣氛中尋找真相，一邊感受那個發生在1960年代，寂寞而肅殺的氛圍及背後的秘密。圖／聯合數位文創提供

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