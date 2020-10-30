「以為要開防疫會議」北醫校慶 防疫巨頭都從這畢業

台北醫學大學創校60周年，今舉行「北醫60 邁向榮耀」校慶活動，副總統賴清德親自出席祝賀。而在國際疫情當前，衛福部長陳時中、疾管署長周志浩等防疫重要人士皆出身北醫，賴清德致詞時說，台灣面臨百年全球最嚴重的傳染病威脅，台灣能成功抵禦，北醫居功厥偉，訓練醫療人才，站在第一線扛責任。

「北醫60 邁向榮耀」校慶活動眾星雲集，北醫校友陳時中與教育部長潘文忠皆列為貴賓名單，但因立法院會，臨時改派衛福部政務次長薛瑞元、教育部政務次長劉孟奇出席致詞。諾貝爾獎得主李遠哲、日本免疫學家本庶佑也獻上祝賀。

賴清德表示，60年前北醫創辦人有感於台灣醫療資源不足，希望創建學校，培育醫療人才，為台灣醫療作出貢獻。從一開始只有3間鋁皮屋，只有牙科、醫學、藥學3學系，到現在擁有11個學院、15個系所、45個研究所，同時有一間通識中心，還擁有6家優質醫院。

賴清德說，北醫已經是一所國際學府，根據最近國際大學評鑑THE，北醫在全世界各大學比較中排名300名左右，在台灣排名第二；根據遠見天下雜誌評鑑，北醫更位居台灣私立大學、醫學大學排行第一名，不僅規模大，品質也非常好。

陳時中、衛福部政務次長薛瑞元、疾管署長周志浩皆是北醫校友，劉孟奇致詞時也笑著說「看到來賓，還以為是到行政院開防疫會議」；賴清德也說，台灣面臨百年全球最嚴重的傳染病威脅，台灣能成功抵禦，北醫居功厥偉，訓練醫療人才，站在第一線扛責任。

賴清德也提到，北醫除了附設醫院，另還設有台北癌症治療中心、雙和醫院、萬芳醫院、新國民醫院等共6間優質醫療院所，從醫學中心、區域醫院到地區醫院，共3000床，北醫也協助國家推動公衛政策，派遣醫療團隊長駐友邦，善盡社會公益。

蔡英文總統首屆任期喊出5+2產業創新，連任後再提出六大戰略合新產業，全聚焦在生醫領域。賴清德說，北醫成立全台首家生醫加速器，目前也正在雙和醫院B校區興建醫學研究大樓，以及生醫產業發展中心，北醫勢必將成台灣推動生醫發展重鎮。