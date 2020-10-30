中原大學特教系畢展 研發多元教材造福特殊孩童

中原大學1997年成立特殊教育學系，成為全國第一個參與特殊教育教師培育的私立大學。延續傳統，第21屆畢業專題展覽「貳壹言畢展」於10月27至30日，在中原大學宗倬章紀念廳登場，學生發揮創新編製彈性課程或教材，為更好的特殊教育品質努力。

興南國中校長蘇彥瑜、自強國中校長蘇品如等教育界的校友也應邀出席畢業展並致詞勉勵。蘇彥瑜指出，「情緒障礙」是目前很缺乏但是很重要的專業，她期望學生莫忘初衷且要持續精進專業。蘇品如是中原資管系畢業校友，她表示，有許多特殊孩子需要專業照顧，中原特教學生就像天使般付出，令她敬佩。

中原大學特教系主任曾淑賢指出，從學生設計的教材可以看到時代的轉變與流行趨勢，這屆畢業生運用多媒體、線上遊戲、桌遊等方式設計教材，學生關注的議題也廣泛而多元，包括針對疑似自閉症幼兒、視障與認知功能缺損學童、國高中資源班學習、網路霸凌現象等。

特教系四年級連璦、施嘉柔等九名同學將「國文」教學融入時下流行的桌遊，設計兩套卡牌，希望透過「遊戲式學習」的方式幫助國高中資源班學生學習國文，同時藉由在遊戲中和同儕的互動培養社會適應。課本上生硬呆板的「作者介紹」轉化為有趣的卡牌，手繪Q版人物吸睛。

另一組學生則將「數學」趣味化，結合十二年國教素養導向的精神，設計國一數學一元一次方程式之角色扮演遊戲（RPG）教材教具，結合多媒體、有聲書等媒介豐富教學方式，主目標群為學習障礙及視覺、聽覺障礙學生。

除了知識學習，學生也將生活化的植栽教學融入教材中，「快樂小農夫」組在杜威「做中學」等大師理論下，設計許多可操作性的圖卡以及模型，讓融合班幼兒在動手玩樂與拼裝的過程中，理解種植的概念和樂趣。