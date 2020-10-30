中原大學特教系畢展 研發多元教材造福特殊孩童
中原大學1997年成立特殊教育學系，成為全國第一個參與特殊教育教師培育的私立大學。延續傳統，第21屆畢業專題展覽「貳壹言畢展」於10月27至30日，在中原大學宗倬章紀念廳登場，學生發揮創新編製彈性課程或教材，為更好的特殊教育品質努力。
興南國中校長蘇彥瑜、自強國中校長蘇品如等教育界的校友也應邀出席畢業展並致詞勉勵。蘇彥瑜指出，「情緒障礙」是目前很缺乏但是很重要的專業，她期望學生莫忘初衷且要持續精進專業。蘇品如是中原資管系畢業校友，她表示，有許多特殊孩子需要專業照顧，中原特教學生就像天使般付出，令她敬佩。
中原大學特教系主任曾淑賢指出，從學生設計的教材可以看到時代的轉變與流行趨勢，這屆畢業生運用多媒體、線上遊戲、桌遊等方式設計教材，學生關注的議題也廣泛而多元，包括針對疑似自閉症幼兒、視障與認知功能缺損學童、國高中資源班學習、網路霸凌現象等。
特教系四年級連璦、施嘉柔等九名同學將「國文」教學融入時下流行的桌遊，設計兩套卡牌，希望透過「遊戲式學習」的方式幫助國高中資源班學生學習國文，同時藉由在遊戲中和同儕的互動培養社會適應。課本上生硬呆板的「作者介紹」轉化為有趣的卡牌，手繪Q版人物吸睛。
另一組學生則將「數學」趣味化，結合十二年國教素養導向的精神，設計國一數學一元一次方程式之角色扮演遊戲（RPG）教材教具，結合多媒體、有聲書等媒介豐富教學方式，主目標群為學習障礙及視覺、聽覺障礙學生。
除了知識學習，學生也將生活化的植栽教學融入教材中，「快樂小農夫」組在杜威「做中學」等大師理論下，設計許多可操作性的圖卡以及模型，讓融合班幼兒在動手玩樂與拼裝的過程中，理解種植的概念和樂趣。
此外，「研究組」學生謝心瑜深入桃園市一所國小附設幼兒園觀察學前課程調整策略實施情形，該計畫亦獲得國科會補助。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言