不出門照樣奪金摘銀！ 雲科大國際發明展遠距比賽亮眼

2020年第8屆澳門國際創新發明展受疫情影響，改以線上遠程模式進行比賽，雲林科技大學師生團隊，不出校門遠距參賽照樣奪下2金1銀的佳績。

雲科大創設系杜瑞澤老師帶領研究團隊謝宜靜、柯驊容、劉彥沛、蕭東泰、駱詩晨創作的「深呼吸」，運用室內空氣清淨機主動式常見技術的HEPA濾網及光觸媒，把髒空氣吸進機器裡，讓淨化裝置阻擋或破壞。

杜瑞澤說，因HEPA濾網優點是構造單純且能捕捉空氣中0.3微米懸浮粒子、光觸媒的優點則是具高效消毒功能，且可把汙染物質變成CO2和H2O，但對灰塵的淨化有限，在淨化空氣時，須加裝極細的灑水裝置把灰塵帶至地面。所以當行人過馬路時烏煙瘴氣的汽機車廢氣撲鼻而來，但等紅綠燈的人又不能離燈號太遠，可藉由此裝置淨化空氣及把灰塵帶至地面，對人體健康將有貢獻。

另外一件金牌作品，則是化材系老師吳知易帶領郭仲文、賴兪亘、鍾寓祥、許禕凌研究團隊，創作「以氰基二咔唑聚合物和PEDOT-PSS互補電極組成高顏色深淺對比和快速變色之雙層電致變色元件」。該作品使用智慧窗具有良好的氧化還原穩定性、高顏色深淺對比、快速變色及有效阻絕光能和熱能等特色。

銀牌作品則由機械系老師吳益彰和陳鈺龍、高思穎、陳羿宏研發的「整合磁性換檔機構之自行車內輪轂式五速變速器」，該創作五速變速器透過磁性換檔機構進行換檔，相較於市面上機械式換檔機構，有著調速確實、頓挫感低、無摩擦磨耗、機件壽命長、構造簡易，及自行車停動時亦能順利換檔等優點。