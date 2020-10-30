不出門照樣奪金摘銀！ 雲科大國際發明展遠距比賽亮眼
2020年第8屆澳門國際創新發明展受疫情影響，改以線上遠程模式進行比賽，雲林科技大學師生團隊，不出校門遠距參賽照樣奪下2金1銀的佳績。
雲科大創設系杜瑞澤老師帶領研究團隊謝宜靜、柯驊容、劉彥沛、蕭東泰、駱詩晨創作的「深呼吸」，運用室內空氣清淨機主動式常見技術的HEPA濾網及光觸媒，把髒空氣吸進機器裡，讓淨化裝置阻擋或破壞。
杜瑞澤說，因HEPA濾網優點是構造單純且能捕捉空氣中0.3微米懸浮粒子、光觸媒的優點則是具高效消毒功能，且可把汙染物質變成CO2和H2O，但對灰塵的淨化有限，在淨化空氣時，須加裝極細的灑水裝置把灰塵帶至地面。所以當行人過馬路時烏煙瘴氣的汽機車廢氣撲鼻而來，但等紅綠燈的人又不能離燈號太遠，可藉由此裝置淨化空氣及把灰塵帶至地面，對人體健康將有貢獻。
另外一件金牌作品，則是化材系老師吳知易帶領郭仲文、賴兪亘、鍾寓祥、許禕凌研究團隊，創作「以氰基二咔唑聚合物和PEDOT-PSS互補電極組成高顏色深淺對比和快速變色之雙層電致變色元件」。該作品使用智慧窗具有良好的氧化還原穩定性、高顏色深淺對比、快速變色及有效阻絕光能和熱能等特色。
銀牌作品則由機械系老師吳益彰和陳鈺龍、高思穎、陳羿宏研發的「整合磁性換檔機構之自行車內輪轂式五速變速器」，該創作五速變速器透過磁性換檔機構進行換檔，相較於市面上機械式換檔機構，有著調速確實、頓挫感低、無摩擦磨耗、機件壽命長、構造簡易，及自行車停動時亦能順利換檔等優點。
換檔過程順暢且穩定，且能避開國際大廠的專利佈局封鎖，該創作已透過原型機的實作加工與測試，驗證檔位作動的正確性，技術移轉可行性高。所提的隱藏式五速變速器可設計不同的速比，適用於下列載具，一般自行車、登山自行車、折疊式自行車、電動自行車等，以及肢障者的手動輪椅、電動輪椅等、電動助行車等輕型移動載具，相當實用，因而獲獎。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言