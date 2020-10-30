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不出門照樣奪金摘銀！ 雲科大國際發明展遠距比賽亮眼

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
金牌作品「深呼吸」可讓等紅綠燈的行人呼吸更健康。圖／雲科大提供
金牌作品「深呼吸」可讓等紅綠燈的行人呼吸更健康。圖／雲科大提供

2020年第8屆澳門國際創新發明展受疫情影響，改以線上遠程模式進行比賽，雲林科技大學師生團隊，不出校門遠距參賽照樣奪下2金1銀的佳績。

雲科大創設系杜瑞澤老師帶領研究團隊謝宜靜、柯驊容、劉彥沛、蕭東泰、駱詩晨創作的「深呼吸」，運用室內空氣清淨機主動式常見技術的HEPA濾網及光觸媒，把髒空氣吸進機器裡，讓淨化裝置阻擋或破壞。

杜瑞澤說，因HEPA濾網優點是構造單純且能捕捉空氣中0.3微米懸浮粒子、光觸媒的優點則是具高效消毒功能，且可把汙染物質變成CO2和H2O，但對灰塵的淨化有限，在淨化空氣時，須加裝極細的灑水裝置把灰塵帶至地面。所以當行人過馬路時烏煙瘴氣的汽機車廢氣撲鼻而來，但等紅綠燈的人又不能離燈號太遠，可藉由此裝置淨化空氣及把灰塵帶至地面，對人體健康將有貢獻。

另外一件金牌作品，則是化材系老師吳知易帶領郭仲文、賴兪亘、鍾寓祥、許禕凌研究團隊，創作「以氰基二咔唑聚合物和PEDOT-PSS互補電極組成高顏色深淺對比和快速變色之雙層電致變色元件」。該作品使用智慧窗具有良好的氧化還原穩定性、高顏色深淺對比、快速變色及有效阻絕光能和熱能等特色。

銀牌作品則由機械系老師吳益彰和陳鈺龍、高思穎、陳羿宏研發的「整合磁性換檔機構之自行車內輪轂式五速變速器」，該創作五速變速器透過磁性換檔機構進行換檔，相較於市面上機械式換檔機構，有著調速確實、頓挫感低、無摩擦磨耗、機件壽命長、構造簡易，及自行車停動時亦能順利換檔等優點。

換檔過程順暢且穩定，且能避開國際大廠的專利佈局封鎖，該創作已透過原型機的實作加工與測試，驗證檔位作動的正確性，技術移轉可行性高。所提的隱藏式五速變速器可設計不同的速比，適用於下列載具，一般自行車、登山自行車、折疊式自行車、電動自行車等，以及肢障者的手動輪椅、電動輪椅等、電動助行車等輕型移動載具，相當實用，因而獲獎。

金牌作品以氰基二咔唑聚合物和PEDOT-PSS互補電極組成高顏色深淺對比和快速變色之雙層電致變色元。圖／雲科大提供
金牌作品以氰基二咔唑聚合物和PEDOT-PSS互補電極組成高顏色深淺對比和快速變色之雙層電致變色元。圖／雲科大提供
五速內變速器-安裝於後輪轂，可讓變速更穩定，獲得銀牌。圖／雲科大提供
五速內變速器-安裝於後輪轂，可讓變速更穩定，獲得銀牌。圖／雲科大提供

電動自行車 發明展 專利

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