科普列車環島一周 8500師生同樂玩科學

科技部和台鐵合作的「2020年台灣科普環島列車」今天上午返抵基隆車站並舉行閉幕式。列車從10月26日到10月29日繞行台灣一圈，共停靠26個站點，服務包括台灣本島及離島共16個縣市，邀請超過8500名師生共同快樂玩科學。

科技部表示，只要經過且停靠的火車站，參與的孩子們除在自己所屬的縣市火車站先進行1小時的科學活動外，並登上火車於車廂中進科普實驗展示及動手做活動，在下一個停靠站下車，又在下一個縣市的接待下繼續一個小時的科學活動。

科技部說，科普列車全趟行駛超過1000公里，穿越許多車站，過程中啟發學童對於科學的熱忱及好奇。特別的是，今年用影像全紀錄這些時刻，隨著列車從台北啟程到全台各車站，紀錄下整個活動非常珍貴與精彩的回憶。