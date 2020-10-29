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什麼動物「ㄨㄛˋㄨㄛˋ」叫？真相揭曉家長傻眼 網笑：明明是周杰倫

聯合新聞網 / 綜合報導
一名家長貼出孩子的作業，表示看到題目後很疑惑，究竟什麼動物會「ㄨㄛˋㄨㄛˋ」叫？圖擷自「爆怨2公社」臉書社團
一名家長貼出孩子的作業，表示看到題目後很疑惑，究竟什麼動物會「ㄨㄛˋㄨㄛˋ」叫？圖擷自「爆怨2公社」臉書社團

小狗「汪汪」叫、貓咪「喵喵」叫，普遍民眾對動物叫聲都有既定的印象或概念，不過您知道什麼動物是「ㄨㄛˋㄨㄛˋ」叫嗎？

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，她拍下兒子的作業分享給大家看，可以看到各種動物叫聲，孩子必須將對應的動物填在答案欄裡，不過這名網友卻表示，兒子寫出這些答案已經讓她很頭痛了，想不到連題目都讓她看傻眼。

畫面中可以看到，兒子在「ㄨㄤ ㄨㄤ 」的答案格裡填上「ㄒㄧㄠˇㄍㄡˊ」；「ㄇㄧㄝ ㄇㄧㄝ 」則寫下「ㄇㄧㄝˇㄧㄤˊ」；甚至題目「ㄇㄧㄠ ㄇㄧㄠ 」他直接照抄寫下「ㄇㄧㄠ ㄇㄧㄠ 」，實在讓身為媽媽的網友好氣又好笑。

不過這些都比不過接下來看到的這題更讓她錯愕，因為題目中竟出現「ㄨㄛˋㄨㄛˋ」叫聲，「什麼動物會ㄨㄛˋㄨㄛˋ叫啦！」，最後該網友也在兒子的課本翻到答案，原來是「公雞」的叫聲，「我不能理解公雞怎麼ㄨㄛˋㄨㄛˋ叫！」

貼文一出也笑翻眾網友，「雞不是咕咕咕嗎？」、「答案是周杰倫吧（歌曲霍元甲）」、「國語都是阿嬤在幫忙複習齁」、「教育部長出來解釋！」、「其他注音也寫錯～」、「ㄇㄧㄝˇㄧㄤˊ是什麼動物啦」；也有網友貼出課本原文讓大家看，「我女兒時常要背給我聽，背到我都快會背了」。

有網友公開課文給大家看。圖擷自「爆怨2公社」臉書社團
有網友公開課文給大家看。圖擷自「爆怨2公社」臉書社團

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