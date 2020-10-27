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科普環島列車駛進新左營站 高雄金門澎湖學子體驗科學

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「2020臺灣科普環島列車」扺達台鐵新左營站，高雄市教育局長謝文斌（左一）、計畫主持人樹人醫專代理校長郭啟東（左二），帶大家上列車體驗科學實驗樂趣。圖／高雄市教育局提供
「2020臺灣科普環島列車」扺達台鐵新左營站，高雄市教育局長謝文斌（左一）、計畫主持人樹人醫專代理校長郭啟東（左二），帶大家上列車體驗科學實驗樂趣。圖／高雄市教育局提供

科技部將8節電聯車廂打造成科學實驗場域的「2020臺灣科普環島列車」，今天下午扺達台鐵新左營站。高雄市教育局長謝文斌、計畫主持人樹人醫專代理校長郭啟東，帶領高雄、金門與澎湖280名師生，在新左營站大廳參與科學探索，體驗科學實驗樂趣。

「2020臺灣科普環島列車」昨天首站從台北出發，環島沿途要行經16個縣市、26個站點，串連全台各縣市特色科學活動。今年臺灣科普環島列車活動，由全台18組全民科學週計畫執行團隊與企業贊助單位，包括3M、ASML、MERCK、MICRON與師大附中、高雄女中等接力團隊，分別在各站點與車廂中規劃設計科普活動，提供學生不一樣的科學演示體驗。國中小學生於乘車站點、列車行進間、下車站點，參與三階段的科學探索，親身體驗科學實驗樂趣。

新左營站長劉俊哲帶領吉祥物佐佐、盈盈，一起迎接科普列車的到來。遠從澎湖與金門師生、偏鄉地區小林國小，與景義國小、鹽埕國中、中山大學附中等280名師生，參與各種有趣的科學實驗演示。現場展示組裝防疫自動感應酒精機器人、闖關金工紙牌、萊頓瓶、電漿球協奏曲、大象牙膏、角動量實驗、聽鋁棒唱歌、奇妙的擺、神奇的鍊珠等精彩的表演。

郭啟東長年投入科學教育，讓高雄市的科普教育益發茁壯。謝文斌表示，科學教育應普及化，全民科學周是讓科普走入人群的活動，中小學生科普教育又是提升全民科學素養的奠基工程。

「2020臺灣科普環島列車」扺達台鐵新左營站，師生在新左營站大廳參與科學探索，體驗科學實驗樂趣。圖／高雄市教育局提供
「2020臺灣科普環島列車」扺達台鐵新左營站，師生在新左營站大廳參與科學探索，體驗科學實驗樂趣。圖／高雄市教育局提供
「2020臺灣科普環島列車」扺達台鐵新左營站，師生在新左營站大廳參與科學探索，體驗科學實驗樂趣。圖／高雄市教育局提供
「2020臺灣科普環島列車」扺達台鐵新左營站，師生在新左營站大廳參與科學探索，體驗科學實驗樂趣。圖／高雄市教育局提供
「2020臺灣科普環島列車」扺達台鐵新左營站，師生在新左營站大廳參與科學探索，體驗科學實驗樂趣。圖／高雄市教育局提供
「2020臺灣科普環島列車」扺達台鐵新左營站，師生在新左營站大廳參與科學探索，體驗科學實驗樂趣。圖／高雄市教育局提供
「2020臺灣科普環島列車」扺達台鐵新左營站，師生在新左營站大廳參與科學探索，體驗科學實驗樂趣。圖／高雄市教育局提供
「2020臺灣科普環島列車」扺達台鐵新左營站，師生在新左營站大廳參與科學探索，體驗科學實驗樂趣。圖／高雄市教育局提供
「2020臺灣科普環島列車」抵達台鐵新左營站，高雄市教育局長謝文斌（左四）、計畫主持人樹人醫專代理校長郭啟東（左五），帶大家上列車體驗科學實驗樂趣。圖／高雄市教育局提供
「2020臺灣科普環島列車」抵達台鐵新左營站，高雄市教育局長謝文斌（左四）、計畫主持人樹人醫專代理校長郭啟東（左五），帶大家上列車體驗科學實驗樂趣。圖／高雄市教育局提供

環島 車廂

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