小校爭光 樹人國小版畫成績斐然包辦南市雙冠

台南市後壁區樹人國小推動版畫有成，中、高年級學生作品參加台南市國小美術比賽全入選，在設計類更包辦中、高年級冠軍，總計有18件作品獲獎，成績斐然。

全校學生人數僅77人的樹人國小，推動版畫邁入第十七年，校方今天表揚獲獎學生，校長黃世忠感謝退休老師吳鴻滄及現任教師趙培茹辛苦付出，黃世忠說，讓全校3年級以上每位孩子，都有創作刻版畫機會。

這次獲獎作品，創作素材貼近學生日常生活，拿下台南市國小高年級設計類冠軍的蘇苡珈，作品是「我家的豬很可愛」，創作靈感來自家中飼養的豬觀察；她笑說，家中的豬不會臭臭的，很古錐。

獲得設計類中年級冠軍的黃煥中，將本身學習游泳過程發揮在創作上，神韻、肢體動作生動，獲得評審青睞，他笑說，獲知獲獎瞬間，自己也嚇一大跳。

黃世忠說，學校美術教育，著重在引導學生生命感受創作歷程，每一個作品都是學生在生活中的學習、生命中的感動。參加比賽只是學生的一個舞台，受限於比賽名額，學校讓沒有參加過學生優先參加，讓每位孩子都有機會站上舞台。