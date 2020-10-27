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十鼓擊樂團成立20年 宣布重返億載金城
2020年十鼓擊樂團今天舉行記者會，宣布邁入20周年重返億載金城，帶來舞臺版「台灣的故事」，在「台南藝術節」開幕場演出。會中邀請十鼓擊樂團及滯留島舞蹈劇場及世界音樂鄭安良演出「赤崁隨想」精采片段。
十鼓樂團表示，31日、11月01日兩天將把18米高、6公噸重的孤棚架在60米寬的主舞台，屹立於古戰場、市國定古蹟「億載金城」環境舞臺，要將最壯闊的節慶孤棚、竹林等場景，搭配八大傳說節慶與首次跨界管絃樂團、原民古調、舞蹈、節慶儀式、鼓術等一次唯美呈現在眾人面前。
十鼓樂團指出，本次製作更特別委託金曲作曲家鍾耀光、王乙聿兩位老師創作，另特別邀請兩位年輕資深團員謝家茗、謝懷珏將十鼓20年的精神傳承薪傳作曲，近百位演出者參與全場110分鐘的演出。購票4人同行8折優惠，洽詢兩廳院售票系統。
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