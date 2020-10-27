十鼓擊樂團成立20年 宣布重返億載金城

2020年十鼓擊樂團今天舉行記者會，宣布邁入20周年重返億載金城，帶來舞臺版「台灣的故事」，在「台南藝術節」開幕場演出。會中邀請十鼓擊樂團及滯留島舞蹈劇場及世界音樂鄭安良演出「赤崁隨想」精采片段。

十鼓樂團表示，31日、11月01日兩天將把18米高、6公噸重的孤棚架在60米寬的主舞台，屹立於古戰場、市國定古蹟「億載金城」環境舞臺，要將最壯闊的節慶孤棚、竹林等場景，搭配八大傳說節慶與首次跨界管絃樂團、原民古調、舞蹈、節慶儀式、鼓術等一次唯美呈現在眾人面前。