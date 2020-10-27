花蓮老農無力採蜜柚 玉里高中棒球隊連3年協助

花蓮光復鄉一名80歲老農蕭新堂種有機蜜柚，卻因年老無力採收蜜柚，也面臨賣不出去的窘境，花蓮玉里高中棒球隊得知後，決定發揮愛心幫助老農採柚，頂著大太陽協助採收、包裝，集結各地愛心，分工合作將黃金蜜柚銷售到各地，幫老農度過難關。

花蓮玉里高中校長鄭志明表示，3年前得知老農蕭新堂沒有子女，不願接受捐款，堅持靠自己種植蜜柚，每年這個季節，賣蜜柚的收入就是未來一整年的生活費。但老農年紀大，採收及販售不便，導致收入減少，於是號召棒球隊幫忙。

「原以為比起嚴格的練球，幫忙採收蜜柚，應該是輕鬆的事。」棒球球員們說，7月先跟老農學習如何小心幫蜜柚套袋，避免被蟲咬傷；挑選、剪採蜜柚時，如何保護蜜柚不致傷果，所花的心思要更細膩，所付出的體力，真的也不會比練球更輕鬆，不過流下的汗水可真正幫助老農，認為是施比受更有福。

鄭志明表示，感謝八方雲集社會福利慈善基金會介紹，才知道有老農急需幫助，棒球隊已持續3年利用課餘時間，義務前往幫助蕭姓老農，看見隊員完成後的心情比打進黑豹旗前8強還要雀躍時，感到非常感動，也藉這次機會教育孩子感恩惜福，可「服務別人，成長自我」。