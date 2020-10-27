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65年老校大翻新 竹市育賢國中「四合一」育英樓啟用
新竹市育賢國中建校65年，校園內四棟舊校舍育英樓、音樂教室、家政樓和輔導樓因耐震係數過低，市府考量師生安全，投入3.2億元拆除整建，由建築師張樞操刀，半弧狀校舍設計，讓圖書館懸在半空中，打造符合需求且兼具美學的「四合一」育英樓，於今天啟用。
教育處表示，育賢國中建校內四棟舊校舍建物年齡最高的已64歲，因耐震係數過低，市府決定拆除整建，除了音樂教室被評定為歷史建物，其餘將陸續拆除，整建為操場、空中走廊、停車場。目前已全面盤點教育資源，優先改善竹市結構安全性低、資源相對匱乏與偏遠學校的教學及學習環境。
育賢國中校長黃淑文說，育英樓為四合一大樓，匯集無障礙教室、專科教室、健康中心和辦公室等多功能空間，美觀與功能兼具。另有超過兩百坪的懸空圖書館「游學館」，下方則是半戶外多功能空間，讓學生發展閱讀外的才藝，期盼藉由靠近校門口，提高家長、學生走入圖書館頻率。
市長林智堅說，歷史悠久校園能透過設計重新形塑，以具美感、實用面貌繼續陪伴下一代，他啟動新校園運動整建老舊校舍，至今已投入超過48億元經費，共新建兩所新學校，重建34棟校舍，育賢國中的「育英樓」是除了新建學校外規模最大、改善教室數量最多的工程，總計有40間教室，一改65年歷史校園風貌。
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