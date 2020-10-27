高苑工商中正高工棒球聯隊 奪全國5人制棒球青年組冠軍

高苑工商、中正高工棒球聯隊，勇奪今年「第一屆全國五人制棒球賽」青年組冠軍。高雄市長陳其邁今天在市政會議上公開表揚，致贈獎勵金，並接受團隊獻上冠軍獎盃，與全體市民分享榮耀，將代表台灣隊挑戰明年亞洲盃冠軍。

傳統棒球運動受限於場地、經費等問題，主要在美國、中南美洲及亞洲等國家發展。世界棒壘球總會2017年改良起源於古巴街頭的5人制棒球運動規則，以「棒球5」為官方名稱，開始在世界各國推廣。5人制棒球比賽不須要球棒及球套，只要一顆球就可以玩，世界棒壘球總會希望此項運動也能推展到非洲、歐洲等地，因此從2017年被列為2022年青年奧運正式比賽項目。

第一屆全國五人制棒球賽於10月13、14日在新北市舉行，共有雙北聯隊、桃園市、台中市、南投縣、台南市及高雄市等6個縣市組隊參加。高雄市代表隊由教練謝豐駿、吳佳蓉聯手，在冠亞賽對上強敵南投縣隊，高市球員為力抗緊張，隊員手掌寫「平常心」，終場以6比1奪冠，將代表台灣隊挑戰明年亞洲盃冠軍。