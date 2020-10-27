高雄市5生獲總統教育獎 陳其邁表揚處逆境猶堅持不懈

高雄市長陳其邁今天上午在市政會議表揚5位獲得總統教育獎學生，分別是登發國小孫翊倫、瑞祥高中武旭丞、新興高中吳佳晉、忠孝國小許靖唯與前鎮高中林欽輝，嘉勉他們勇於面對逆境與堅持不懈的精神。

高雄市登發國小學童孫翊倫患有先天關節病變，身體多處關節扭曲，脊椎彎曲，下肢無法獨立行走。禁錮的肢體，卻有樂觀積極又奔放的心智，積極參與班級活動，並在朗讀競賽及游泳競賽榮獲殊榮，樂觀、積極、投入的態度，也正向影響了班上同學。

忠孝國小學童許靖唯是先天顱顏嚴重殘缺的小女孩，也是學校最耀眼的小太陽，她對生命的熱愛激勵了許多人。就讀四年級藝才班的她，在打擊樂上面有傑出的表現，同時也連續兩年擔任羅慧夫顱顏基金會代言人，就像是個燦爛耀眼的陽光，照亮每個人的心。

瑞祥高中學生武旭丞患有裘馨氏肌肉萎縮症，隨著年齡增長，肌肉受損程度愈加嚴重，雖然行動有困難，高一上的公民訓練時，他仍排除萬難前往參觀中央氣象局墾丁氣象雷達站。旭丞待人謙和，與同學相處融洽，共同合作學習，在程式設計上特別受到老師讚賞。

新興高中國中部學生吳佳晉眼睛雖看不見，但以靈敏的聽覺認識這個世界，並用美妙的琴音讚頌生命。她上課專注聽講、課後以點字書、聽書機溫習課業，能自己辦到的事情獨力完成，學習態度成為班上同學楷模，時常關注特殊教育及相關議題，與校內身障生同學交流互動，激勵資源班同儕見賢而思齊。

高雄市前鎮高中學生林欽輝來自低收入戶家庭，父母親皆領有重度聽障身心障礙手冊，雖然生活辛苦，但在學校數理科表現優越，不僅設計物理動畫程式進行研究，也協助同學參加全國高中物理探究實作競賽並進入國際物理奧林匹亞國內複賽。他希望未來可以協助完善台灣社福體制，讓弱勢家庭得有更好的生活便利性與發展。

陳其邁表示，這些學生雖處於逆境，卻不畏艱難，樂觀進取，他們對生命的執著與熱忱，以及在逆境中創造奇蹟的堅韌意志，是激勵社會大眾的最佳典範。 高雄市長陳其邁（左三）表揚總統教育獎得主登發國小孫翊倫（中）。圖／高雄市教育局提供 高雄市長陳其邁（左三）表揚總統教育獎得主（中）前鎮高中林欽輝。圖／高雄市教育局提供 高雄市長陳其邁（左三）表揚總統教育獎得主