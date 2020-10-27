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國圖推童書出版品預行編目 打造國家級童書書目資料庫

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
國圖將全面提供童書出版品預行編目（CIP）的服務，讓兒童讀物的書目資料更易於檢索運用。圖／國圖提供
國圖將全面提供童書出版品預行編目（CIP）的服務，讓兒童讀物的書目資料更易於檢索運用。圖／國圖提供

台灣每年出版童書近4千種。國家圖書館今天表示，為推展學齡前嬰幼兒出版品的書目資訊組織及傳佈，國圖將全面提供童書出版品預行編目（CIP）的服務，讓兒童（含嬰幼兒）讀物的書目資料更易於檢索運用，方便圖書分類流通。

出版品預行編目（Cataloging in Publication，簡稱CIP），是指出版商將出版品在裝訂出版前先行送至國圖館辦理編目分類，並將該書編目資料印在出版品版權頁上。國圖表示，以往童書申請時常常因為圖文印製頁數不滿50頁，不符合預行編目分類條件而無法編製書目資料，使得部分童書因少了書目資訊而成為父母、師長及圖書館在尋求閱讀資源時的遺珠之憾。

國圖表示，童書全面進行預行編目著錄，有助父母師長尋找適當讀物時，更能聚焦於所需之主題及內容。更可提供圖書館在規劃建置兒童(及嬰幼兒)閱讀服務專區時，參考預行編目將分類主題設計專屬書標，並透過調整查詢系統顯示及開架陳列方式，讓家長及幼兒易於找書，方便家長及幼兒瀏覽借閱，館員易於識別及上架，塑造規劃更合宜的閱讀環境。

國圖館長曾淑賢表示，此次突破性作為，提供出版界及圖書館雙贏的書目服務。她指出，台灣每年有約2百家出版社，每年出版童書近4千種。有了預行編目資料，童書出版社將能透過國圖網站及出版品的傳布，提高能見度，增加交流機會。對圖書館來說，有了預行編目資料，不但減少編目工作量，各館的分類也會一致，不會有以往一本書被放在不同類別的書架上的狀況，對讀者找書亦方便很多。國圖希望以中文童書出版品預行編目資料，建立國家級童書書目資料庫，與出版界携手深耕教育及文化的基業。

曾淑賢呼籲童書出版社於申請新書ISBN時，同時申請CIP，一併提供書名頁、版權頁、目次、序言或部分內容說明（如作者國籍、童書主題）等資料，以供編目參考依據，並建議多採行線上申辦，以加速申辦作業。書目完成後於「全國新書資訊網」（http://isbn.ncl.edu.tw/NEW_ISBNNet/）提供各界查詢及下載利用。

童書 圖書館

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