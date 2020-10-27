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為獨老義賣 普台高中生賣咖啡、蛋糕1天募28萬元

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
愚人之友執行長李希昌（右4）與普台高中校長林秋惠（右5）、外語中心主任張少芹（左5）及高二學生合影。圖／普台高中提供
愚人之友執行長李希昌（右4）與普台高中校長林秋惠（右5）、外語中心主任張少芹（左5）及高二學生合影。圖／普台高中提供

南投縣私立普台高中二年級學生今年造訪仁愛鄉武界部落，深入瞭解部落現況，更看見偏鄉獨老困境，因此自發性響應愚人之友基金會「偏鄉送餐服務」，籌辦義賣活動協助募集送餐資金，並將義賣所得28萬5537元全數捐出，送愛偏鄉。

普台高中指出，校內今年走獨課程安排高二學生造訪有「雲的故鄉」之稱的仁愛武界部落，過程中，學生看見偏鄉部落之美，更發現山區有不少生活條件艱困的獨居老人，同時「在需要裡看見責任」，返校後自發性籌辦義賣活動盼協助偏鄉。

普台學生鎖定協助有提供「偏鄉送餐服務」的愚人之友基金會，並在校內家長座談會時辦理，義賣總召戴子淵表示，從策畫、宣傳、備料到義賣全由學生一手包辦，活動當天在會場外賣咖啡、杯子蛋糕等，但前一天就開放預訂，且響應踴躍。

烘焙組成員胡巧怡說，前一天預訂杯子蛋糕總數就達1825個，所以一邊收單一邊加緊趕工，從本來不會做到駕輕就熟，總共花了13小時才完成，更從中瞭解分工合作和溝通協調很重要，勞動中也學到要懂得感恩。

負責接洽贊助廠商的學生顏普賢則說，過去就常陪著父親參與社區基金會分發物資，「取之社會，回饋社會」是父親一直以來的身教、言教，但當天還要身背募款箱、端義賣品推銷，更真切體認「助人最樂」，心靈也倍感充實豐足。

而座談當天義賣所得28萬5537元也全數捐給愚人之友基金會，該會執行長李希昌說，普台學子利他行善精神，令人感動，將利用這筆善款完善偏鄉送餐、到宅沐浴等服務；戴子淵則說，後續會努力盼1年內募得60萬元，繼續送愛偏鄉。

南投縣私立普台高中家長熱烈響應義賣活動，紛紛購買支持學生行善。圖／普台高中提供
南投縣私立普台高中家長熱烈響應義賣活動，紛紛購買支持學生行善。圖／普台高中提供
愚人之友執行長李希昌（右1）致贈感謝狀予普台高中校長林秋惠（右至左）與外語中心主任張少芹、總召戴子淵合影。圖／普台高中提供
愚人之友執行長李希昌（右1）致贈感謝狀予普台高中校長林秋惠（右至左）與外語中心主任張少芹、總召戴子淵合影。圖／普台高中提供
南投縣私立普台高中學生籌辦義賣活動，響應愚人之友基金會的「偏鄉送餐服務」。圖／普台高中提供
南投縣私立普台高中學生籌辦義賣活動，響應愚人之友基金會的「偏鄉送餐服務」。圖／普台高中提供

偏鄉 義賣

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