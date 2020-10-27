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5G與後疫情時代 教育產業大變革—力宇教育與ViewSonic攜手創造補教新商機

聯合新聞網 / 台北訊
力宇教育與ViewSonic團隊。圖／力宇教育提供
力宇教育與ViewSonic團隊。圖／力宇教育提供

力宇教育與ViewSonic攜手合作，首創補教互動直播素養教學，一對多班同步授課，讓北、中、南不同教室也能與老師即時互動，幫助學生有效學習！

素養時代來臨，每個學科都不再是單一的存在，由力宇教育編輯團隊設計此次的素養課程，以黎巴嫩爆炸案新聞為主軸，加入社會科與自然科的跨領域素養知識，透過ViewSonic推出的myViewBoard 數位教育平台與「教室4.0」的數位即時互動教學解決方案，真正落實遠距課堂中的即時互動及協作，與現場的學生進行問答。

目前市面上線上教學影片多為事先預錄好的課程，無法呼應108課綱要求的素養學習及對時事的需求，為了解決此一問題，力宇教育與ViewSonic共同實現了一對多班的同步授課，直播老師與AI上學全臺70間分校中的5間分校，共計200多位學生在北、中、南不同教室同步進行課堂連線互動。分校的老師與學生第一次體驗遠距離互動教學，當直播老師詢問問題時，每位學生都認真的使用數位載具回答問題，而直播老師也能透過myViewBoard的即時回饋，了解每位學生的回答狀況，真正實現一對多班的同步授課！

台北直播現場。圖／力宇教育提供
台北直播現場。圖／力宇教育提供

台北直播現場。圖／力宇教育提供
台北直播現場。圖／力宇教育提供

分校直播現場。圖／力宇教育提供
分校直播現場。圖／力宇教育提供

素養 直播 108課綱 爆炸 黎巴嫩

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