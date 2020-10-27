5G與後疫情時代 教育產業大變革—力宇教育與ViewSonic攜手創造補教新商機
力宇教育與ViewSonic攜手合作，首創補教互動直播素養教學，一對多班同步授課，讓北、中、南不同教室也能與老師即時互動，幫助學生有效學習！
素養時代來臨，每個學科都不再是單一的存在，由力宇教育編輯團隊設計此次的素養課程，以黎巴嫩爆炸案新聞為主軸，加入社會科與自然科的跨領域素養知識，透過ViewSonic推出的myViewBoard 數位教育平台與「教室4.0」的數位即時互動教學解決方案，真正落實遠距課堂中的即時互動及協作，與現場的學生進行問答。
目前市面上線上教學影片多為事先預錄好的課程，無法呼應108課綱要求的素養學習及對時事的需求，為了解決此一問題，力宇教育與ViewSonic共同實現了一對多班的同步授課，直播老師與AI上學全臺70間分校中的5間分校，共計200多位學生在北、中、南不同教室同步進行課堂連線互動。分校的老師與學生第一次體驗遠距離互動教學，當直播老師詢問問題時，每位學生都認真的使用數位載具回答問題，而直播老師也能透過myViewBoard的即時回饋，了解每位學生的回答狀況，真正實現一對多班的同步授課！
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言