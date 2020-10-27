5G與後疫情時代 教育產業大變革—力宇教育與ViewSonic攜手創造補教新商機

瑞芳區瑞濱國小緊鄰著阿美家園部落，超過1/3的原民學生比例，在新北市國小中數一數二，文化相當多元，在出身金門的校長李瑩映撮合下，金門第一大校中正國小的合唱團學生前來瑞芳交流，透過合唱曲與原住民舞蹈、服飾的展演，彼此學習到不同的特色文化。

2020-10-26 20:33