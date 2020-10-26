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金門學子來交流 瑞濱國小跳原民舞迎賓

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
金門第一大校中正國小的合唱團學生前來瑞濱國小交流，透過合唱曲與原住民舞蹈、服飾的展演，彼此學習到不同的特色文化。 圖／觀天下有線電視提供
金門第一大校中正國小的合唱團學生前來瑞濱國小交流，透過合唱曲與原住民舞蹈、服飾的展演，彼此學習到不同的特色文化。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區瑞濱國小緊鄰著阿美家園部落，超過1/3的原民學生比例，在新北市國小中數一數二，文化相當多元，在出身金門的校長李瑩映撮合下，金門第一大校中正國小的合唱團學生前來瑞芳交流，透過合唱曲與原住民舞蹈、服飾的展演，彼此學習到不同的特色文化。

來自金門主修聲樂的李瑩映，自108年接任瑞芳區瑞濱國小校長，東北季風吹拂的深澳灣，還有附近阿美家園部落與新住民家庭的孩子，與金門的傳統閩南聚落很不一樣，這次金門中正國小合唱團做巡迴演出，希望透過兩校地方特色的文化交流，打開學生們的視野。

金門縣中正國小校長蔡雪芳表示，李瑩映校長是母校中正國小合唱團畢業，長途到來的孩子們見到大學姐都很興奮，迫不及待展現童聲好歌喉，而瑞濱國小民族多元，雖然學生數只有中正國小的十分之一，卻有著所有學生都能參加的原民舞社，結合原住民傳統服飾與舞步，讓美好的文化得到推廣與傳承，看到他們圓滾滾的深邃眼睛，真的相當可愛，古老的習俗也值得金門學子深入探究。

瑞濱國小校長李瑩映表示，瑞濱、中正國小兩校在舞蹈教學中，牽起手齊舞，象徵著豐收慶典的喜悅，這裡的原住民大多從花東遷來工作，雖然少有文字流傳歷史，一代傳一代的節日習俗仍留存家族中，期盼這樣的舞蹈能透過學校交流，讓更多人看到東北角的多元民族特色。

金門 瑞芳 原住民

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