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技藝班搶手 偏鄉草湖國中另開營造班又爆滿

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣偏鄉的草湖國中另開營造技術班，學生認真學習。圖／草湖國中提供
彰化縣偏鄉的草湖國中另開營造技術班，學生認真學習。圖／草湖國中提供

教育部提倡技藝教育，名額十分搶手，彰化縣芳苑鄉草湖國中希望進入技藝班的學生很多，校方另外成立營造技術班，招滿一班14名學生，獲得3家營造公司支援教學用具和師資，教導有心升學技職學校的學生油漆、修繕和做木工。

營造技術班上課日，學生興致勃勃拿起油漆和刷子為學校彩繪牆面，若上木工課，學生用榔頭和螺絲起子練習修理門板。「看師傅油漆很容易，自己拿刷子卻不怎麼順手。」學生黃玟慈說，她覺得女力崛起，女生也可以做營建工程，「有些技術多練習即能熟能成巧」。

草湖國中營造技術班有4名女學生，都因看到課程內容覺得有趣，報名參加技術班，陳亭涵學油漆，剛開始也和黃玟慈一樣，拿刷子塗塗抺抺不順手，但她相信，認真看師傅如何油漆，她多練幾次，應該可以塗得平整。

校長周芬美表示，草湖國中位在偏鄉，約四成學生來自隔代教養、單親家庭和新住民家庭，大多數升學職校，升學高中的約一成，校方積極為這些孩子找出路，把他們帶回正常生活軌道，起初校方擔心多開一班營造技術班無法招滿，沒想到額滿還學生從不缺課。

「興趣在這裡，我們喜歡來上課，不願待在教室枯坐。」學生陳昭棠、許峻瑒、林伸益都說，平常會幫忙做零工，已具備初級木工技術，選擇營造技術班是為未來升學職校做準備，林伸益很確定將升學高職夜校。

草湖國中得到家長會和地方營造廠的支持，載木板、廢棄木材到校，提供個人工具箱和免費師資，教學生釘書架、拔除廢棄家具的釘子，學生都做得興味盎然。

升學 教育部

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