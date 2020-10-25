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台中國際舞蹈嘉年華將登場 白雪大舞廳復古舞會先上場

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中國際舞蹈嘉年華將舉辦。圖／台中市觀旅局提供
台中國際舞蹈嘉年華將舉辦。圖／台中市觀旅局提供

「2020台中國際舞蹈嘉年華」將在10月31日和11月1日展開，昨天街頭快閃宣傳，昨晚更在台中老字號的「白雪大舞廳」舉行復古舞會，現場專業DJ選各個年代的經典舞曲，帶領大家重返回憶中的第一支舞。

中市觀旅局長林筱淇表示，復古舞會活動特別選在台中市唯一領有正式「舞廳牌照」、已有50年歷史的老字號舞廳「白雪大舞廳」舉行，響應今年舞蹈嘉年華的「復古」主題，參與民眾穿上具有各時代代表性的服裝入場，有蓬蓬袖圓點襯衫、百褶A字裙、喇叭高腰褲、吊帶西褲、旗袍、立領中山套裝等，五花八門。

開場由「颶風極限藝術舞蹈工廠」以動感的步伐與聲光效果在中央舞池帶動全場氣氛；專業DJ精選各個年代的經典舞曲，帶領大家重返懷舊回憶，在舞池裡隨心搖擺、盡情舞動，「蹦迪車輪戰」舞蹈對戰，共有12組舞林高手角逐舞王舞后的寶座與獎金，充滿火花的舞力對決讓現場驚呼聲不斷。

成軍10年、台中知名在地舞團「典躍舞團」昨天在中城區四個人潮熱點：第二市場、第一廣場、站前秀泰生活館及一中益民商圈，熱力演出。活潑亮眼的服裝加上舞蹈肢體互動，在人來人往的廣場與商圈，行人們各個停下腳步觀看。

「2020台中國際舞蹈嘉年華」將在10月31日及11月1日，在台中舊車站前廣場及中山路繼光街口自由舞台盛大舉行，邀請共34團台中在地及國內專業的舞蹈團隊共襄盛舉。

台中國際舞蹈嘉年華將舉辦，昨晚在白雪大舞廳先辦復古舞會。圖／台中市觀旅局提供
台中國際舞蹈嘉年華將舉辦，昨晚在白雪大舞廳先辦復古舞會。圖／台中市觀旅局提供

舞團 林筱淇 快閃

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