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南投高中畢業音樂會 用歌聲、樂曲感謝師長教導
國立南投高中音樂班昨晚舉辦畢業音樂會，高三音樂班準畢業學生只有6人，但三年相處感情深厚，而今年高一音樂班新生人數一舉增加到23人，畢業生為這場音樂會取名為「Fresco」，在音樂術語代表「朝氣」，勉勵自己和學弟妹更加有朝氣地走向音樂之路。
南投高中畢業音樂會吸引數百名學生及家長聆聽，由音樂班學生合奏演出莫札特K366序曲、莫利克奈(Morricone)曲目Gabriel’s Oboe及辛普森主題曲揭開序曲，接續由個別同學的主修樂器的獨奏，並安排室內樂及雙鋼琴表演。最後在全體同學合唱「如果明天就是下一生」的悠揚歌聲裡劃下完美句點。
南投高中校長傅國樑校長也以「天下無難事，在乎人為之.....吾非千里馬，然有千里志，旦旦而為之，終亦成騏驥。」勉勵所有學生立定目標、用心學習，完成自己的理想。
他說，音樂班學生除了專精音樂學習，也將所學用於公益，到老人養護機構表演，用音樂來撫慰老人家，讓藝術專長更具意義，也要感謝指導老師們用心付出，讓學生兼顧專長和學習，更懂得以所學回饋社會。
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