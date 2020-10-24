快訊

怪！台鐵列車撞死婦人 當地警消未接獲報案

南韓接種流感疫苗頻傳死亡案例 台灣也出現12例嚴重不良反應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投高中畢業音樂會 用歌聲、樂曲感謝師長教導

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投高中音樂班舉行畢業音樂會，發揮音樂和樂器專長感謝師長教導。圖／南投高中提供
南投高中音樂班舉行畢業音樂會，發揮音樂和樂器專長感謝師長教導。圖／南投高中提供

國立南投高中音樂班昨晚舉辦畢業音樂會，高三音樂班準畢業學生只有6人，但三年相處感情深厚，而今年高一音樂班新生人數一舉增加到23人，畢業生為這場音樂會取名為「Fresco」，在音樂術語代表「朝氣」，勉勵自己和學弟妹更加有朝氣地走向音樂之路。　　

南投高中畢業音樂會吸引數百名學生及家長聆聽，由音樂班學生合奏演出莫札特K366序曲、莫利克奈(Morricone)曲目Gabriel’s Oboe及辛普森主題曲揭開序曲，接續由個別同學的主修樂器的獨奏，並安排室內樂及雙鋼琴表演。最後在全體同學合唱「如果明天就是下一生」的悠揚歌聲裡劃下完美句點。

南投高中校長傅國樑校長也以「天下無難事，在乎人為之.....吾非千里馬，然有千里志，旦旦而為之，終亦成騏驥。」勉勵所有學生立定目標、用心學習，完成自己的理想。

他說，音樂班學生除了專精音樂學習，也將所學用於公益，到老人養護機構表演，用音樂來撫慰老人家，讓藝術專長更具意義，也要感謝指導老師們用心付出，讓學生兼顧專長和學習，更懂得以所學回饋社會。

南投高中音樂班舉行畢業音樂會，發揮音樂和樂器專長感謝師長教導。圖／南投高中提供
南投高中音樂班舉行畢業音樂會，發揮音樂和樂器專長感謝師長教導。圖／南投高中提供
南投高中音樂班舉行畢業音樂會，發揮音樂和樂器專長感謝師長教導。圖／南投高中提供
南投高中音樂班舉行畢業音樂會，發揮音樂和樂器專長感謝師長教導。圖／南投高中提供

音樂會

延伸閱讀

徐若瑄音樂會、電影操出病 老公抵台隔離狂掃美食

全台最大視障音樂會！ 「聽 見」台中10月31日登場

爵士音樂節停辦 台中市府10至12月補一串音樂會

他們大同國小畢業50年開同學會 辦音樂會感念師恩

相關新聞

南投高中畢業音樂會 用歌聲、樂曲感謝師長教導

國立南投高中音樂班昨晚舉辦畢業音樂會，高三音樂班準畢業學生只有6人，但三年相處感情深厚，而今年高一音樂班新生人數一舉增加...

會考作文前哨站！聯合盃作文大賽 宜蘭區1521人參賽

第14屆聯合盃全國作文大賽宜蘭區初賽今天登場，全縣共1521名學生報名參加，比賽分6組，以高中職組參賽人數最多，縣內兩所...

學得慢忘得快！ 曾文農工特教生民族舞團勤練成績亮眼

這幾年台南市的學生舞蹈比賽，來自國立曾文農工民族舞團吸引觀眾目光，團員都是特教班的孩子，靈巧度、平衡感、協調性及動作控制...

玩遊戲找學習力 高市正義中學獲波蘭發明獎金牌

高雄市正義中學「學習力分析中心」10月20日揭牌，兩天後傳捷報，該中心「學習力分析」系統獲波蘭發明展金牌，校長俞德淦表示...

向林玉山「蓮池」致敬！ 大同國小交趾陶藝術首期完工

嘉義市大同國小交趾陶推廣計畫「玉荷新語」，邀請駐校藝術家侯吉村、彭志煌與大同國小教師蔡秉勳，指導美術班學生創作交趾陶，並...

昔日孤兒今日總統主廚達人 南下屏東鼓勵偏鄉學童

周大觀文教基金會今天舉辦「送愛台灣尾撒播希望」活動，並邀請希望平台創辦人兼總統主廚達人陳國信（34歲）到林邊國中校內大禮...

台南二中遇上林野高校 視訊交朋友期待明年見

每年底許多學校都會舉辦海外教育旅行，與姊妹校交流，今年受疫情影響都取消。有的改為視訊交流，期待明年真實相會。台南二中除了...

台中學前特教人數多、班級數倒數第二？教育局會再增班

台中市學齡前特教生多達2709人，人數六都第二，但每117.8人才有一班集中式特教班，六都倒數第二，班級數只有第一名台北...

影／東泰高中國防專班開訓 63名新生將受軍訓、報效國家

新竹縣私立東泰高中今天舉行「國軍人才培育專班」開訓、授旗、授槍典禮暨成立「國軍人才培育中心」揭牌儀式，由陸軍六軍團中將指...

世界數學國際總決賽台南市組隊授旗 南光學子22人參賽

2020WMI世界數學邀請賽國際總決賽即將於10月25日舉行，南光高中在選拔賽初賽中金獎、銀獎、銅獎48位獲取佳績，另有...

台灣獼猴雲林校園作亂 縣府派人放炮驅趕

台灣獼猴近日大鬧雲林縣淵明國中，縣府今天派人在上下學時放炮驅猴，讓師生平安進出校門；農業處也請專家評估架設電圍網可能性，...

國、高中師生參觀海大國家級研究室 拚科展如虎添翼

國立台灣海洋大學舉辦Open House Day活動，首次開放民眾參觀國家級特色研究室（實驗室），拉近海大與國、高中生及...

熱門新聞

哀敦砥悌作者怒了！ 梅丁衍：不會因取消展出能恢復邦交

10萬考生報名！高中英聽今登場 防疫規則一次看

影／東泰高中國防專班開訓 63名新生將受軍訓、報效國家

高考狀元 大學差點被二一退學

影／學生聽演講只想跟演講者拍照製作檔案 議員斥荒謬

把素養變教學內容 教師難跟上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。