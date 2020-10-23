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「不得不做」的表演：提名金馬最佳新演員的《幻愛》劉俊謙

玩遊戲找學習力 高市正義中學獲波蘭發明獎金牌

聯合報 / 教育事業部
高雄市正義中學產學合作「學習力分析中心」日前揭牌，校長俞德淦(左起)、董事長洪平森、高市教育局副局長黃盟惠、產業代表思勤科技負責人林俊毅均與會。圖/正義中學提供
高雄市正義中學產學合作「學習力分析中心」日前揭牌，校長俞德淦(左起)、董事長洪平森、高市教育局副局長黃盟惠、產業代表思勤科技負責人林俊毅均與會。圖/正義中學提供

高雄市正義中學「學習力分析中心」10月20日揭牌，兩天後傳捷報，該中心「學習力分析」系統獲波蘭發明展金牌，校長俞德淦表示，這套系統是透過遊戲方式分析使用者邏輯能力，學生可以從中找出擅長領域與瓶頸，讓學習更有效率。

俞德淦指出，「學習力分析」是由思勤科技林俊毅帶學生一起研發，林俊毅曾任正義中學理化老師，他表示在教學生涯中看過許多認真念書成績卻不理想的學生，因此才想研發檢測系統，幫學生找原因。

林俊毅解釋，很多學生喜歡LOL、傳說對決，「每款遊戲都在測驗玩家的某些能力」， LOL考驗如何透過角度、數學，推敲其他玩家的作戰方式，再如Candy Crush，考驗玩家的邏輯，因此他找學生一起研發、測試「學習力分析」系統。

這套系統是在受試者玩遊戲時，讓眼動儀追蹤瞳孔移動的速度、方向，從而找出在因果、歸納、演繹、空間概念、文字、數學等領域的能力，再綜整成學習特質、優勢能力與盲點，並針對弱項提出建議。

林俊毅說，有學生對藍色注意力較低，即建議寫筆記時勿用藍色筆：有學生雖知道答案，考試卻寫錯，原因出在閱讀時瞳孔移動速度過快，因此建議放慢閱讀速度，降低閱讀跳題機會。

「學習力分析」系統取得2項發明專利，近2年獲台灣、加拿大、日本、韓國以及泰國等國際發明展4金1銀的肯定。

發明展 波蘭

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