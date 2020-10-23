向林玉山「蓮池」致敬！ 大同國小交趾陶藝術首期完工

嘉義市大同國小交趾陶推廣計畫「玉荷新語」，邀請駐校藝術家侯吉村、彭志煌與大同國小教師蔡秉勳，指導美術班學生創作交趾陶，並將成果設置於禮運樓大門玄關、昨日啟用；校方表示明年將在原有作品中創造層次和景深、造景，111年將完成蓮池情境，向林玉山「蓮池」致敬。

大同國小是嘉義市唯一設有美術班小學，為實踐「校園藝術化」願景，每屆畢業生都集體創作陶板作品、融入校園景觀，不僅優化校園空間，也成為孩子們最美好記憶。今年透過文化局經費挹注，融入在地「交趾陶」素材，讓學生創作屬於大同的蓮池，也向嘉義大師林玉山「蓮池」鉅作致敬。

參與創作的六年級學生周則秀說，老師當時教同學們搓圓球，原以為很簡單，沒想到既要搓得圓，底部卻又要扁平、不能有裂痕，還真不容易，完成時已滿頭大汗。

五年級學生覺苡瑄表示，為導覽學長姐作品，很仔細的觀察創作特色，發現這次交趾陶，無論紅花、綠葉、白鷺鷥、蝸牛及青蛙都做得精緻可愛，作品是歷年來最鮮艷漂亮的，很期待明年有機會參與創作蓮葉、簽上自己名字。