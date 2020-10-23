昔日孤兒今日總統主廚達人 南下屏東鼓勵偏鄉學童

周大觀文教基金會今天舉辦「送愛台灣尾撒播希望」活動，並邀請希望平台創辦人兼總統主廚達人陳國信（34歲）到林邊國中校內大禮堂以「把挫折當磨練‧化廚藝為力量」向國中生分享自身經驗，鼓勵身在逆境的學子能突破難關，活出自我。

陳國信1986年於桃園出生，因父親癌末過世，母親患有中度精神障礙，因此，自幼就被送往孤兒院。由於孤兒的身分，從小就飽受同儕歧視，12歲又因孤兒院遭裁撤，必須提前出社會替自己生活起居負責。

提前出社會的陳國信在沒有親人、資源的情況下，過著有一餐沒一餐的生活，再加上年紀輕找工作經常碰壁，只能靠打臨時工過活，有感「沒有飯吃」的痛苦，便開始投入餐飲業。

陳國信憑著一己之力半工半讀19歲便考取8張證照，考取高雄餐旅大學，從20至30歲期間，曾任三次國宴主廚、全球百大品牌HTC擔任副主廚、承接第49屆金馬獎盛宴、華航與太古集團空廚經理。

除了美食方面的成就，陳國信入圍台灣十大傑出青年，獲頒聯合國和平聯盟「全球和平大使」頭銜。還在2018年8月1日以聯合國世界青年領袖代表，出席聯合國亞洲總部曼谷和平會議以全英文演講，為全球孤幼兒少發聲，同時也是首位登上聯合國官方社群網站宣傳的台灣人。

「傷我多深，我的力量就有多強」陳國信在演講時，以自身過去求學時期飽受霸凌與歧視的經驗，向學生表示，過去常因孤兒的身分遭遇挫折，就會化悲憤為力量，越是被人看不起，就越要努力讓人看見自己的成就。

陳國信鼓勵偏鄉學生，應該找到自己的熱情、興趣與專長，且若有夢想就需要透過學習練就專業，才有可能達成目標。

陳始終深信「讀書可以翻轉生命」，有鑑於自己坎坷的過去，都能達到現今的成就，因此，經常透過自身的經歷來鼓勵弱勢與偏鄉學童能突破難關，活出自我。

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，會選在林邊國中舉辦的原因，除了自己是校友，也希望透過名人講座來鼓勵偏鄉學子，另外，也捐書長達23年共計10萬餘冊給離島與偏鄉的學校，書籍主要多為生命勵志故事，同時也希望學童能透過閱讀能翻轉身分。