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世界數學國際總決賽台南市組隊授旗 南光學子22人參賽

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市南光中學參賽人數最多，世界數學國際總決賽台南市隊今天授旗盼爭光。圖／南光中學提供
台南市南光中學參賽人數最多，世界數學國際總決賽台南市隊今天授旗盼爭光。圖／南光中學提供

2020WMI世界數學邀請賽國際總決賽即將於10月25日舉行，南光高中在選拔賽初賽中金獎、銀獎、銅獎48位獲取佳績，另有數學學習成果優異，經老師推薦16位，南光中學共有22位數學報名參加決賽，南市高、國中、小共92位參賽中，南光人數比例最高，期望為台南市及學校爭取最大榮譽。

教育局長鄭新輝今天在新營民治市政中心舉行台南市代表隊授旗儀式，勉勵參賽學子發揮努力不懈精神，全力以赴，締造佳績。南光中學校長洪丙丁率領數學教師團隊及參賽學子出席授旗大會，期盼南光學子在局長的加持下，於決賽中精進自身的邏輯思考與對數字的敏感能力，終有更豐碩的成果。

世界數學邀請賽（World Mathematics Invitational，簡稱WMI）是一個國際性的數學競賽，提供世界各地推廣數學的組織機構一個交流的平台，並激發學生學習興趣，提高學生科學思維的能力。以往每年決賽在不同國家舉辦，本屆包括來自美國、英國、日本、哈薩克、保加利亞、印度、緬甸等超過26個國家參與，原本即將到馬來西亞吉隆坡參加決賽，因疫情關係，改由各參賽國家自行辦理，儘管如此參賽選手仍可透過比賽，以數學會友，開拓視野提升競爭力。

南光中學參賽學生黃承宇表示，第一次參與WMI的數學競賽，也是首次取得台灣代表資格，能夠從全國數千名優秀學子中脫穎而出，是一種對自我的肯定，過程中有機會將所學的數學推理運用在競賽中，活絡思維才是最大的收穫。

南光高中校長洪丙丁說，學生願意積極參與每年各項國際數學競賽已蔚為風氣，此次團體初賽與決賽得獎人數更創下新紀錄。在高手如雲的競爭下，期盼此次競賽能為南市及學校勇奪佳績，未來學校在培訓各項數學競賽依然不遺餘力，更上層樓。

台南市南光中學參賽人數最多，世界數學國際總決賽台南市隊今天授旗盼爭光。圖／南光中學提供
台南市南光中學參賽人數最多，世界數學國際總決賽台南市隊今天授旗盼爭光。圖／南光中學提供

馬來西亞 緬甸 吉隆坡

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