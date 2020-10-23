光復中學師生為植物人而跑 1200人募得20萬餘元
新竹市光復中學今天舉辦「為植物人而跑」活動，由高二師生1200人一起用路跑里程向資助人募資經費，共計募得新台幣20萬3800元，全數捐給創世基金會新竹分院。
光復中學校長黃敦煌表示，校方近日辦理「感恩惜福」系列活動，今天由高二師生一起為植物人而跑，目的除推動全民運動，提升個人體力、活力及動力外，也為需要受照顧的植物人與植物人家庭盡一己之力。
黃敦煌指出，此次路跑全程共5公里，由參加活動的1200名高二學生們自行尋找資助人，告知資助人每跑1公里，資助人願意資助多少經費，共計達成總資助新台幣20萬3800元。
黃敦煌指出，這次活動所得全數資助創世基金會新竹分院，盼透過這次活動給予學生們適切引導，讓他們成為愛的天使，將「把愛傳下去」的精神繼續傳承下去。
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