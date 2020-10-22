國、高中師生參觀海大國家級研究室 拚科展如虎添翼

國立台灣海洋大學舉辦Open House Day活動，首次開放民眾參觀國家級特色研究室（實驗室），拉近海大與國、高中生及民眾的距離，未來預計規劃更多相關活動，使外界更加認識海大的學術能量。

海大今天表示，本月17日舉辦校慶推出一系列活動，Open House Day當天有高中生參觀後表示，想參與實驗室的研究。當天問卷調查也顯示，參與民眾滿意度達八成。海大校長許泰文說，未來將持續以大手攜小手的模式，讓更多民眾體驗本校豐沛的研究能量與成果。

Open House Day開放工程材料暨力學實驗室，可提供師生進行混凝土研究及澆模實作。振動聲學研究中心音響實驗室具備無響室及迴響室，提供聲學性能的學術研究與量測，補足高中物理課程缺乏的專業聲學資源。

永續食品生產研究室的教授與研究生，在食用品的合成、製作與測量都具有專業學識與豐富經驗。礦物與地球化學實驗室專注礦物的產狀與化學研究，並探討古氣候變遷與颱風路徑。

環形水槽實驗室主要介紹蟹類生能與網具、籠具的研究，對於往後想研究魚類、海洋相關主題的學生極有幫助。

海大環境生物與漁業科學學系副教授藍國瑋表示，環形水槽環境可模擬各種潮流，紀錄目標漁具在海水中張網的狀態，並使漁獲物順利流入，學習在不同海域潮流中選擇適合漁具，以捕獲最佳漁獲物量，兼顧漁業資源保育，達到與海洋共存共榮的目標。