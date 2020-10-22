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國、高中師生參觀海大國家級研究室 拚科展如虎添翼

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
海大舉辦Open House Day，開放民眾參觀國家級特色研究室（實驗室），圖為民眾在永續食品生產研究室使用塑膠微粒過濾設備。圖／海大提供
海大舉辦Open House Day，開放民眾參觀國家級特色研究室（實驗室），圖為民眾在永續食品生產研究室使用塑膠微粒過濾設備。圖／海大提供

國立台灣海洋大學舉辦Open House Day活動，首次開放民眾參觀國家級特色研究室（實驗室），拉近海大與國、高中生及民眾的距離，未來預計規劃更多相關活動，使外界更加認識海大的學術能量。

海大今天表示，本月17日舉辦校慶推出一系列活動，Open House Day當天有高中生參觀後表示，想參與實驗室的研究。當天問卷調查也顯示，參與民眾滿意度達八成。海大校長許泰文說，未來將持續以大手攜小手的模式，讓更多民眾體驗本校豐沛的研究能量與成果。

Open House Day開放工程材料暨力學實驗室，可提供師生進行混凝土研究及澆模實作。振動聲學研究中心音響實驗室具備無響室及迴響室，提供聲學性能的學術研究與量測，補足高中物理課程缺乏的專業聲學資源。

永續食品生產研究室的教授與研究生，在食用品的合成、製作與測量都具有專業學識與豐富經驗。礦物與地球化學實驗室專注礦物的產狀與化學研究，並探討古氣候變遷與颱風路徑。

環形水槽實驗室主要介紹蟹類生能與網具、籠具的研究，對於往後想研究魚類、海洋相關主題的學生極有幫助。

海大環境生物與漁業科學學系副教授藍國瑋表示，環形水槽環境可模擬各種潮流，紀錄目標漁具在海水中張網的狀態，並使漁獲物順利流入，學習在不同海域潮流中選擇適合漁具，以捕獲最佳漁獲物量，兼顧漁業資源保育，達到與海洋共存共榮的目標。

基隆市教育處參訪代表黃信榮表示，海大安排高國中和小學師生參觀特色研究室，對於學習課程及參與科展有極大助益，未來師生參加食品、地球科學及海洋類別的科展必有加分效果。

海大開放民眾參觀國家級特色研究室（實驗室），教務長林泰源及海事發展與訓練中心主任郭俊良帶領民眾參觀輪機工廠。圖／海大提供
海大開放民眾參觀國家級特色研究室（實驗室），教務長林泰源及海事發展與訓練中心主任郭俊良帶領民眾參觀輪機工廠。圖／海大提供
民眾參觀海大國家級特色研究室（實驗室），在礦物與地球化學實驗室體驗礦物與岩石研究。圖／海大提供
民眾參觀海大國家級特色研究室（實驗室），在礦物與地球化學實驗室體驗礦物與岩石研究。圖／海大提供
參觀者在操船模擬中心可模擬航海訓練，了解各類型船舶之操縱特性及駕駛台作業程序。圖／海大提供
參觀者在操船模擬中心可模擬航海訓練，了解各類型船舶之操縱特性及駕駛台作業程序。圖／海大提供
2020年全國科展競賽國中生組生物科冠軍的武崙國中學生，到海大參觀振動聲學研究中心。圖／海大提供
2020年全國科展競賽國中生組生物科冠軍的武崙國中學生，到海大參觀振動聲學研究中心。圖／海大提供
海大開放民眾參觀國家級特色研究室（實驗室），礦物與地球化學實驗室陳惠芬老師透過有獎徵答與參觀者互動。圖／海大提供
海大開放民眾參觀國家級特色研究室（實驗室），礦物與地球化學實驗室陳惠芬老師透過有獎徵答與參觀者互動。圖／海大提供

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