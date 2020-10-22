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行動天文館趴趴GO 東山國小學童當小覽員

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
臺北市立天文館的行動天文館校園趴趴go，本月在汐止的東山國小展出，學校派出了小小導覽員做解說。 圖／觀天下有線電視提供
臺北市立天文館的行動天文館校園趴趴go，本月在汐止的東山國小展出，學校派出了小小導覽員做解說。 圖／觀天下有線電視提供

臺北市立天文館為了加強與學校的聯繫，培養學生科學探究能力，行動天文館校園趴趴go，本月在汐止的東山國小展出，除了佈置展場，也培訓六年級學生當小小導覽員，鄰近的幼兒園小朋友參訪，學校就派出了小小導覽員做解說。

東山國小校長林秀雲表示，非常開心行動天文館的資源來到學校，我們小朋友從本來室內的閱讀走出戶外走到了另一個教室，做成動態閱讀，把平常接觸不到的天文科技，透過操作體驗，小朋友認識了更多的天文知識。行動文文館校園趴趴go，透過寓教於樂的教育活動，培養學生科學探究與實作能力，也提升學生對天文科學的興趣。

行動天文館巡迴這一站來到汐止的東山國小，這一天就有鄰近的三間幼兒園帶隊來參觀學習，而在經過一個星期的培訓後，學校就派出了六年級學生為小弟弟小妹妹導覽。其中透過行星體驗機，除了有行星的基本說明，小導覽員也讓幼兒園小朋友實際體驗，站上機器看看自己在各行星中的體重，其中在太陽上的體重竟然是六百多公斤，讓大家覺得很新奇。

展場裡包括原來星座長這樣、魔幻察諜鏡以及戴上3Ｄ眼鏡的2D3Ｄ玩空間等等，所以，當行動天文館小小導覽員要準備的資料可不少，基本的天文知識要了解之外，針對展場裡的各個關卡都要懂，特別的是學校還交由小導覽員再培訓中低年級學生當小小導覽員，有一年級的小朋友就取得了認證，和媽媽當親子組的小小導覽員。

天文館 幼兒園 汐止

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