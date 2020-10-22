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考題大開海綿寶寶「歸西」玩笑 網酸出題師：自我感覺良好

聯合新聞網 / 綜合報導
日前有學校段考考題，因出現惡搞性質的送分題，引來網友兩極看法。圖片來源／ingimage
日前有學校段考考題，因出現惡搞性質的送分題，引來網友兩極看法。圖片來源／ingimage

考題目出現「送分題」想必是學生的小確幸，不過一名疑為家長的網友日前貼出學校考卷，直呼要「吐血」！意外引發網友兩極討論。

一名網友21日在臉書社團「爆怨2公社」怒發文，抱怨「看到學校段考出這樣的題目，真的是吐血」，並附上一張照片，畫面中可以看見一道考試題目，以卡通人物「海綿寶寶」命題。

海綿寶寶「送分題」，造成網友評價不一。圖擷自「爆怨2公社」臉書社團
海綿寶寶「送分題」，造成網友評價不一。圖擷自「爆怨2公社」臉書社團

根據題目指示，操作天平之前，先調整校準螺絲，讓兩邊維持水平，並讓天平指針維持在刻度線「0」上，「這個步驟叫什麼？」就是這道考題的重點。

可是根據題目給出的4個回答選項中，讓原PO看傻眼！因為選項分別是（A）歸天（B）歸零（C）歸西（D）歸去。除了正確答案「歸零」之外，其他的「歸天、歸西」又代表「死亡」的意思；而歸去則是有「離開所在的地方，到別處去」之意，因此讓這名網友覺得出題不太妥。

其他網友看法兩極，有人認同原PO意見，「現在老師文學教育真該加強，C真的不幽默」、「難怪教出來的孩子，腦子越來越差」、「誤人子弟」、「跟海綿寶寶一樣腦子有洞」、「華麗又落落長圖文包裝下…自我感覺良好的創意」等。

也有網友開玩笑表示，「送分題阿，當然是C」、「要有神奇海螺的選項啊」、「依據海綿寶寶的邏輯思考，答案是C」等；還有人幫出題老師「補血」直呼「出難出簡單都會上爆料，出題比做人更難」、「誰叫家長只在乎成績，老師輕鬆、學生放鬆，何樂而不為」。

考題

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