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孩子沒吃到餅乾引發不滿！台南幼師遭家長「告到教育局」

聯合新聞網 / 綜合報導
台南一名幼師因教學方式引發家長不滿，遭投訴至教育局。 圖／PIXABAY
台南一名幼師因教學方式引發家長不滿，遭投訴至教育局。 圖／PIXABAY

近來虐童案頻傳，家長對幼兒的教育環境更加關注，但近日有幼教師因「一塊餅乾」，被家長告上教育局，引發網友議論。

該幼師的老公20日在臉書社團「台南爆料公社」發文表示，身為幼兒園老師的妻子近日因一塊餅乾被家長告到教育局。起因是某日她帶餅乾到幼兒園請全班小朋友吃，但有一位小朋友午休時不睡覺，到處走來走去，「不乖」，所以沒有餅乾吃，而班上其他乖乖午睡的小朋友全都分到餅乾當獎勵。

由於孩子被差別對待引發家長不滿，不僅打電話詢問情況，更告到教育局、要求老師道歉。連串作為讓他非常為妻子抱屈，認為「就是有這樣的家長才會有這些不聽管教的小孩」，並強調妻子教的是幼幼班的孩子（約2～3歲），無法單靠言語教導，所以老師才會用一些方法、行動引導孩子學習，結果卻被家長投訴，「難怪小孩子都沒規矩」。

事件引發網友熱烈討論，一派網友讚同原PO說法，認為家長小題大作，「現今社會不是小孩難教，是家長難教」、「白眼翻不完」、「告到教育局之前還是有能溝通的管道吧？這種家長也太可怕」、「每個年齡有不同的教法，兩歲的孩子如果聽的懂又何需用物質引誘，要孩子在學校快樂的玩，所以規矩都不用教了嗎」。有家長也同意該幼師作為，表示先前遇到類似狀況，小孩上課不配合沒有拿到小禮物，他覺得理所當然，不會生氣。

但也有網友表示，全班僅一位小朋友沒有獎勵，容易讓孩子心靈受傷，甚至在小朋友間產生排擠效應，認為應該有其他方法去引導小朋友守規矩。「這有點像霸凌耶，建議用別的方式表達」、「我覺得可以用其他方式引導或勸導學生，不該只有這位學生當眾沒餅乾吃，小孩也是有自尊心」、「我也不能認同老師。孩子眼睛很利，他們會覺得老師不喜歡那個同學，然後會霸淩，不要以為幼兒園不會有這樣的狀況」、「小朋友心靈很容易創傷。什麼是對，什麼是不對，這時期他們還搞不太清楚。大家都有，唯獨他沒有，會傷心很久。幼稚園美好的人事物沒有多少人能記得，但我記得幼稚園中班時因中午沒睡覺被叫去走廊罰站！這就是心靈傷害」。

有人則理性表示，目前貼文只能看到一方說詞，不知道家長在告到教育局之前是否已先跟幼兒園或幼師溝通過，也許就是因溝通無效才有後續的投訴。

教育局 幼兒園 幼教

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