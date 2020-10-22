淡水古蹟博物館首創歷史食譜 滬尾之役變身6道創意菜　

吃創意美食還能學歷史，新北市立淡水古蹟博物館以清法戰爭「滬尾之役」為發想，設計6道創意菜色，使用新北在地食材與特色小吃，運用食物設計將歷史場景搬上餐桌，讓食物說故事。

淡古歷經1年的籌備與研發，設計「品味1884培育活動－滬尾之役創意料理線上課程」，依據法軍來襲、清軍佈局、戰事記錄、民間傳說及戰後影響等戰事發展的時序，構思設計6道創意料理的食譜，並陸續推出線上料理教學課程，讓大家在家也能學習，做出滬尾之役創意料理，品味淡水歷史人文。

特別設計的6道食譜分別有前菜、湯品、2道主菜、特色調飲、甜品；前菜是「法軍來襲番茄塔」，法國麵包佐起司與番茄丁作為法軍船艦，混搭薯泥、淡水鐵蛋及時蔬的是沙崙海灘、泥沼及黃槿和林投樹，爆米花隱喻砲火。湯品是「水雷沉船妙計湯」，海鮮湯底及蛤蠣代表淡水港口，墨魚蝦丸化身水雷，表現當時的戰略計謀。

主菜之一「記憶1884豬肉燉菜」靈感來自馬偕、陶德紀錄戰爭見聞的日記，以豬五花做書頁，培根碎則是頁上文字。主菜之二「護佑淡水柚香焗烤」，葡萄柚是金色香爐，鮮蝦是香爐龍耳，以迷迭香的煙霧展現香火鼎盛的樣子，寓意眾神顯靈保佑淡水的傳說。

飲品「勝利香檳調飲」以氣泡水為基底，加入白葡萄汁及淡水烏龍茶，有香檳口感的特調，還原提督孫開華開戰之際，臨危不亂地喝香檳的情景。最後的甜品則是「滬尾礮臺大砲蛋糕」，以茶磅蛋糕做底座，組合蛋捲砲管，就完成一個能吃的大砲，過去是保家衛國的工具，現在是餐桌上有趣的創意甜品。

淡古館長柏麗梅表示，清法戰爭滬尾之役系列活動今年主打五感體驗，味、嗅覺的部分以歷史故事開發創意料理，首波公布6道食譜，接著將陸續發布各道料理的線上教學影片，知名YouTuber、主廚及部落客也會利用不同管道教大家做菜。