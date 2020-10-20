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疫情影響美術班畢業展 淡水國小補辦圓夢

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水國小第22屆美術班畢業展，在圖書館五樓登場，讓孩子圓一個學習成果的夢想。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水國小第22屆美術班畢業展，在圖書館五樓登場，讓孩子圓一個學習成果的夢想。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水國小美術班在畢業前，都會於新北市立圖書館淡水分館辦理畢業展，因為疫情影響，今年改成線上展覽，在淡水國小的老師與家長希望給孩子一個實體展覽，因此從上星期開始，淡水國小第22屆美術班畢業展，在圖書館五樓登場，讓孩子圓一個學習成果的夢想。

雖然展場不像以往美術畢業展的那樣盛大，但也讓這群孩子的創作可以有一個正式的展覽。策展家長就說，如果沒有畢業展對孩子來說相當可惜，而辦展是讓孩子圓一個學習成果的夢想，也是讓他們的創作可以讓更多人看見。

淡水國小美術班老師郭炎煌表示，這次是剛好藝文中心五樓展場有空檔，就將22屆的創作學習歷程與影片，再度呈現於此，也將畢業前最後一次創作，進到暗房沖洗的黑白攝影作品，藉由淡水區漁會提供的經費及課程，透過傳統相機認識淡水的漁鄉風貌，呈現在大家眼前。

展場當中還有許多的大型輸出，展現孩子學習創作歷程，讓來圖書館看書的民眾也可以感受到，學生為了美術與地方文化創作的那一份熱情。

淡水 圖書館

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