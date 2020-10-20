國旗圖案編織手鍊爆夯 明道教職員今隔洋訂購

每年10月20日是越南婦女節，明道大學華語中心今天舉辦異國市集，越南學生攤位不賣花，而是穿著越南國服，和其他外籍生一起贈送玫瑰花給女性師長；各國外籍生擺攤經由買賣學華文，史瓦帝尼手鍊詢問度爆表，不少教職隔洋訂製。

越南有兩個婦女節，一個是3月8日國際婦女節，另一個是10月20日。就讀文傳系大一的黃氏蘭香，邀請同學穿上越南國服「奧黛」並送玫瑰花給女性師長。黃氏蘭香說，每到10月20日，越南雖然沒放假，但街上很多賣花的小攤子，越南人民會買花送給女性親友，小女孩到老奶奶都會收到花或小禮物，她今天也和同學準備玫瑰花送給女性老師。

來台20年的越南輔導老師嚴子涵說，越南女性向來勤奮，10月20日婦女節是向所有女性表達感謝和敬意的日子，她特別準備越南涼春卷，跟校內師生分享故鄉的好味道。由於近日越南中部水患災情嚴重，明道國際學院院長蕭雅柏指導製作祈福影片今天播放，今天參加活動的學生都學習越南語為越南籍學生加油。

明道大學目前有16個國外籍生，今天異國市集讓學生練習華語課本內容裡的銷售與折扣，不能使用母語。市集擺出史瓦帝尼的編織珠鍊、非洲的咖啡豆，印尼服飾泰國飾品及越南文青風筆記本等商品。

異國市集攤位詢問度最高的是史瓦帝尼攤位，他們展售編串珠鍊與烏干達濾掛式咖啡；史瓦帝尼學生蘇山利說，史瓦帝尼編織珠鍊很像台灣原住民服裝上的裝飾品，男女穿著傳統服飾時都會配戴，這次市集展售的珠鍊是請他媽媽製作，在非洲做好，郵寄到台灣明道。

史瓦帝尼每條手工珠鍊約需製作8小時，除了史瓦帝尼傳統圖騰，蘇山利的母親還製作台灣國旗圖案的珠鍊。明道師長看見手工精細的珠鍊一條只賣300元，直呼太便宜，有的師長當場訂製，請蘇山利媽媽跨海接單製作寄來。