學生畫出我的家 父母最好禮物是愛、陪伴、支持與包容

為了將家庭教育融入生活，台南市庭教育中心連續7年辦理「深耕學校家庭教育學生主題創作」徵選活動，今年參賽作品大增，評選委員從1753件作品中挑選出24件特優作品，今天接受市長黃偉哲頒獎。得獎學生周天立說出感性心裡話「父母給我最好的禮物是愛、陪伴、支持與包容」。

鹽水國中鄭天立創作「母女對話日常」小書繪本作品，透過一問一答，將母女日常對話一一表述，各式各樣的為什麼都有母親耐心且溫柔的解答，全文充滿濃濃的愛，讓人從內心溫暖起來。她說，這是自己創作的第4本繪本，從夏天的滋味、愛躲貓貓、我的囝仔伴到母女對話的日常。自學1年多來，與母親朝夕相處，一同讀書、做事，生活種種更清楚看見母的相似與相異；依循著母親的身教，長成另個獨立個體，是個很有趣的過程。

下營國小黃芊詠所創作的「喔! 秘密基地」是以家人各自的秘密基地為創作發想，描繪家庭生活點滴，每個小地方都是充滿愛的小天地。她說，阿公的秘密基地是廚房，變出一盤盤好吃的料理。佳里國小陳韻心所創作的「回外公外婆fun暑假」畫作，是以活潑生動的筆法，將祖孫相處的快樂時光永久留存，她說，最喜歡到外婆家玩，可以騎單車、灌豆伯仔、焢窯，將美好回憶用圖畫呈現。

市長黃偉哲表示，今年參賽作品較去年增加4百多件，比賽空前熱烈，也更為競爭。他說，不同成長階段的生命故事都有獨特的生命意義，尤其運用圖文的方式，可將家庭教育觀念以輕鬆且溫馨的方式呈現，除可深入人心，也讓更多人知道家庭教育如何落實在日常生活中。家庭教育中心已將特優小書繪本製作成有聲書，民眾可上Youtube搜尋關鍵字「109年度家庭教育學生主題創作作品」即可線上閱讀。