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學生畫出我的家 父母最好禮物是愛、陪伴、支持與包容

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局家庭教育中心舉辦深耕學校家庭教育學生主題創作徵選活動，市長黃偉哲（後排中）頒獎給獲得特優的學生。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局家庭教育中心舉辦深耕學校家庭教育學生主題創作徵選活動，市長黃偉哲（後排中）頒獎給獲得特優的學生。記者鄭惠仁／攝影

為了將家庭教育融入生活，台南市庭教育中心連續7年辦理「深耕學校家庭教育學生主題創作」徵選活動，今年參賽作品大增，評選委員從1753件作品中挑選出24件特優作品，今天接受市長黃偉哲頒獎。得獎學生周天立說出感性心裡話「父母給我最好的禮物是愛、陪伴、支持與包容」。

鹽水國中鄭天立創作「母女對話日常」小書繪本作品，透過一問一答，將母女日常對話一一表述，各式各樣的為什麼都有母親耐心且溫柔的解答，全文充滿濃濃的愛，讓人從內心溫暖起來。她說，這是自己創作的第4本繪本，從夏天的滋味、愛躲貓貓、我的囝仔伴到母女對話的日常。自學1年多來，與母親朝夕相處，一同讀書、做事，生活種種更清楚看見母的相似與相異；依循著母親的身教，長成另個獨立個體，是個很有趣的過程。

下營國小黃芊詠所創作的「喔! 秘密基地」是以家人各自的秘密基地為創作發想，描繪家庭生活點滴，每個小地方都是充滿愛的小天地。她說，阿公的秘密基地是廚房，變出一盤盤好吃的料理。佳里國小陳韻心所創作的「回外公外婆fun暑假」畫作，是以活潑生動的筆法，將祖孫相處的快樂時光永久留存，她說，最喜歡到外婆家玩，可以騎單車、灌豆伯仔、焢窯，將美好回憶用圖畫呈現。

市長黃偉哲表示，今年參賽作品較去年增加4百多件，比賽空前熱烈，也更為競爭。他說，不同成長階段的生命故事都有獨特的生命意義，尤其運用圖文的方式，可將家庭教育觀念以輕鬆且溫馨的方式呈現，除可深入人心，也讓更多人知道家庭教育如何落實在日常生活中。家庭教育中心已將特優小書繪本製作成有聲書，民眾可上Youtube搜尋關鍵字「109年度家庭教育學生主題創作作品」即可線上閱讀。

黃偉哲 單車

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