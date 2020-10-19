快訊

高鐵延伸宜蘭進度大超前讓屏東人眼紅 林佳龍說出原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒子國一數學題讓爸爸傻眼 內行曝解答關鍵：考邏輯觀念

聯合新聞網 / 綜合報導
國一的數學題目，考倒不少大人們。圖擷自facebook
國一的數學題目，考倒不少大人們。圖擷自facebook

現在小朋友的作業難度越來越高，有時就連家長也沒辦法解出答案，一名網友日前表示，就讀國一的兒子拿數學習題來向他求救，怎料他一看卻當場傻住，心中不禁好奇「現在國一的數學都這麼難嗎」，題目在網上曝光，釣出內行人分享算式與解答。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，兒子說數學有題目不會，做老爸的當然要來解惑，沒想到看到題目後頓時說不出話，一時之間也解不出來，讓他忍不住自嘲「老爸程度逐漸母湯」。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「確定是國一的數學？我要先回去國小重讀了」、「沒事，母湯的不止你一個」、「不好意思，請問那是地球上的文字嗎？」、「數學就跟宇宙一樣，學不完也摸不透」、「國中基測數學滿分，我也看不懂」、「每個數字我都看的懂，怎麼組合起來就不會了？」

不過，也有專業網友解出答案後表示，「這個題目在考定義，只是對於國一才一開始的孩子，看見m，又n的代數，總是怕怕的」、「其實這題不是要學生去拆解算出來，是在考邏輯觀念」、「其實真的是國一內容，一個簡單的觀念而已，只是算式會嚇人」。

內行人解出答案，並附上算式。圖擷自facebook
內行人解出答案，並附上算式。圖擷自facebook

數學 爆怨公社

延伸閱讀

媽說有飲料能喝！她一拿「雙氧水」傻眼 網歪樓：確定親生？

2歲女兒拍媽裸體誤傳15人 同事點開尷尬回「謝謝」

女相親帶23名親友測氣度！男見8萬帳單傻眼 結局曝光網讚爆

浴室門上驚見「白色卵狀」謎樣物 她崩潰求解釣出內行人解答

相關新聞

「森林中的圖書館」屏東縣立總圖 書擋書架遭竊警偵辦

睽違兩年重新開館屏東縣立總圖書館，被喻為「森林中的圖書館」，開館兩周湧入超過8萬人次，然而，圖書館近期整理圖書發現，書擋...

兒子國一數學題讓爸爸傻眼 內行曝解答關鍵：考邏輯觀念

現在小朋友的作業難度越來越高，有時就連家長也沒辦法解出答案，一名網友日前表示，就讀國一的兒子拿數學習題來向他求救，怎料他一看卻當場傻住，心中不禁好奇「現在國一的數學都這麼難嗎」，題目在網上曝光，釣出內行人分享算式與解答。

學校午餐多吃魚！漁業署與全國漁會為國小學童加菜

農委會漁業署為推廣食魚文化及漁業知識，與地方政府和產業團體舉辦地產地消及漁業體驗活動，讓民眾接觸台灣水產品，更重視「學童...

北一女導入智慧點餐機 將再增個人化服務

北市教育局致力於打造智慧校園，北一女中率先導入智慧點餐機，可預先跟熱食部點午餐，並建置智慧保健系統；預計明年3月再納入到...

【海砂校舍／上】天花板塌2次！汐止高中師生危樓上課2年 終於要拆了

新北市汐止秀峰高中忠孝樓為海砂屋建築，106年底該大樓天花板剝落，但苦於地方政府沒錢，且校內已無其他安置空間，兩年多來僅用耐震補強方式處理，師生被迫在危樓上課。本報調查，去年底忠孝樓天花板再次崩塌，巧的是，兩次坍塌都在10、11月，且汐止多雨，校方不敢再冒險，決定拆除重建。然而，雖校方說已淨空該大樓，但記者直擊現場，發現仍有少數師生在該危樓活動，險象環生。

高雄啟動「E-game AI智慧島」平台 提升國中小生AI能力

為提升國中小學生人工智慧學習能力，高雄市教育局今天在獅甲國小推出「E-game AI智慧島-人工智慧學習平台」，有別於傳...

創客機器人大賽 十興國小「銀」了

新竹縣多所國中小學組隊報名參加TIRT全能機器人國際新創機器人節「創客機器人大賽」，十興國小在國小組奪第2名，博愛國中在...

第三屆學校午餐大賽揭曉 「大仁哥」頒冠軍給大仁國小

非營利組織大享食育協會長年關懷學校午餐議題，今年連續第三年舉辦「台灣學校午餐大賽」，以「我和學校午餐有過節」的趣味諧音主...

海科館遙控帆船創客大賽 地主基隆二信高中留下冠軍盃

2020全國中學生遙控帆船創客大賽成績揭曉，前三名分別為基隆市二信中學「基隆首航」隊、基隆女中「不同帆響」隊、台中二中「...

他們大同國小畢業50年開同學會 辦音樂會感念師恩

苗栗市大同國小第25屆校友120多人，畢業50年後今天回到母校辦理同學會，別開生面音樂會，再次「起立、敬禮、老師好、同學...

明宗獎全國書法賽登場 300多人揮毫場面盛大

為推廣美學文化及弘揚書法篆刻教育，高雄市湖內區明宗國小年年舉辦全國書法比賽，今年邁入21年。今早300多名來自全台各地的...

聯合盃作文大賽嘉義湧2546人 會考作文前哨戰

第14屆聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽今天登場，共有2546人到考，到考率高達94%，光嘉義市民生國中就有850人到考，更...

熱門新聞

被一篇酸民報導激勵 51歲退休媽媽苦讀考上公職

獨／台南百年名校請補習班到校上課 老師檢舉臨時喊卡

新課綱普查是機密？教部拒公開

唸「醫科」純興趣畢業就轉職？ 內行人揭背後真相

教育部超前部署 9月就決定不設中國大陸英聽考場

高中職1400個教師員額被凍結 潘文忠：將逐年調整釋出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。