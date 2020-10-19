兒子國一數學題讓爸爸傻眼 內行曝解答關鍵：考邏輯觀念

現在小朋友的作業難度越來越高，有時就連家長也沒辦法解出答案，一名網友日前表示，就讀國一的兒子拿數學習題來向他求救，怎料他一看卻當場傻住，心中不禁好奇「現在國一的數學都這麼難嗎」，題目在網上曝光，釣出內行人分享算式與解答。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，兒子說數學有題目不會，做老爸的當然要來解惑，沒想到看到題目後頓時說不出話，一時之間也解不出來，讓他忍不住自嘲「老爸程度逐漸母湯」。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「確定是國一的數學？我要先回去國小重讀了」、「沒事，母湯的不止你一個」、「不好意思，請問那是地球上的文字嗎？」、「數學就跟宇宙一樣，學不完也摸不透」、「國中基測數學滿分，我也看不懂」、「每個數字我都看的懂，怎麼組合起來就不會了？」

不過，也有專業網友解出答案後表示，「這個題目在考定義，只是對於國一才一開始的孩子，看見m，又n的代數，總是怕怕的」、「其實這題不是要學生去拆解算出來，是在考邏輯觀念」、「其實真的是國一內容，一個簡單的觀念而已，只是算式會嚇人」。