高師大辦當代‧行政‧策展‧市場研討會 連結藝術生態

高雄師範大學今、明兩天舉辦「高雄藝術生態連結－當代‧行政‧策展‧市場研討會」，為大高雄文化藝術發展在地發聲，藝術家蕭勤、洪根深也出席。高雄市副市長史哲說，當代、行政、策展與市場都是很大的議題，當代是藝術創作的核心，希望藝術與文化的發展不要有去脈絡化的情形發生，大家共同努力讓高雄的文化藝術復興走出新局。

高師大66周年校慶系列活動開跑，校方首次舉辦「高雄藝術生態連結－當代‧行政‧策展‧市場」研討會，報名反應熱烈，600多人參加。研討會由校長吳連賞主持，邀請史哲、文化局長王文翠、知名藝術家及藝文界人士參加，關心在地藝術發展的企業家許正吉、林富男、李美青等人出席。

策辦人高師大美術系主任詹獻坤、也是藝術家「阿卜極」表示，這場研討會由美術學系所教師團隊策劃，同步在116藝術中心舉辦研究專展。研討會構思從學術教育責任基點出發，關心大高雄藝術生態連結供需生態的關係，連結相關產、官、學各界的產學利基尋求貫通活源，透過務實對話產生跨域力量，共創全贏的城市價值。他建議，公私部門釐定連結政策；產、官、學共創全贏的城市美學價值；藝術與民同在；建構人才教育、產學市場機制，進行對話。

吳連賞說，下個月是高師大創校66周年校慶，高師大在歷任校長共同努力下，將和平及燕巢校區建構的非常美，兩校區內都有美術系與視設系教授們的作品，校園處處充滿著美學。他強調，當台灣愈來愈優雅化以後，藝術文化更重要，不但藝術文化要產業化，藝術文化既是力量來源，也是一門好生意，請大家多多買畫鼓勵藝術家，形成正向循環。校方希望能募到1000萬元及50件作品，在景色宜人的燕巢校區成立雕塑公園，讓高師大能見度國際化。