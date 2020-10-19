苗栗青年SHOW TIME 縣府規畫3場次演出邀你來觀賞

苗栗縣政府辦理高中職及大專院校學生社團「苗栗青年 SHOW TIME」徵選活動，育達科大競技啦啦隊等12組社團脫穎而出，縣府規畫3場次展演活動，提供青年展現才藝舞台，首場結合青創成果展將於10月31日在縣府廣場舉行，縣長徐耀昌等人邀請鄉親來看表演、逛「菁」市集。

苗栗青年 SHOW TIME徵選活動有30支隊伍參加角逐，徐耀昌、縣議員鄭碧玉、徐筱菁、余文忠、楊明燁等人今天以拉開膠卷捲軸揭曉12組入選團隊，啟動苗栗青年 SHOW TIME才藝表演啟動，苗栗高商熱舞社表演爵士、街舞表演，現場氣氛熱鬧滾滾。

12組團隊分別是特色團隊，包括苗商熱舞社（街舞 Popping）、Be Circle（苗中熱舞社）、蛤密瓜團（聯大吉他社）、有你人聲樂團（聯大阿卡貝拉社）及育達科大競技啦啦隊；入選團隊包 括苗商熱舞社（爵士）、X-IV（苗農熱舞社）、炮灰團（苗農熱音社）、不插電樂團（建臺熱音社）、CTKR建臺韓研社、興華高中熱舞社及湯頭男孩（育達科大熱門音樂社）。