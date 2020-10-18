第三屆學校午餐大賽揭曉 「大仁哥」頒冠軍給大仁國小

非營利組織大享食育協會長年關懷學校午餐議題，今年連續第三年舉辦「台灣學校午餐大賽」，以「我和學校午餐有過節」的趣味諧音主題為名，強調「紀念日與節慶」的創意料理概念。今天大賽由台中市西屯區大仁國民小學拿下冠軍，前副總統陳建仁頒獎，巧合由「大仁哥」頒獎給「大仁國小」。

台灣學校午餐大賽今年6月中旬至8月15日收件報名，廣邀全國中小學校餐飲從業人員參賽。在進行書面評審之後，從全國上百支報名團體之中，嚴選出6個競賽組與2個發表組等共計8支隊伍，今天在台北市滬江高中進行總決賽，透過層層考驗、最終拿下冠軍的隊伍為台中市西屯區大仁國民小學。

「台灣學校午餐大賽」目的在於彰顯學校午餐廚房第一線工作人員的專業與辛勞，不僅是一場料理競賽，而是期望藉由別出心裁的活動，讓更多民眾了解學校午餐的美好，以及在背後默默付出團隊的盡心盡力。

總決賽特別邀請金鐘綜藝主持人卜學亮擔綱主持重任，7位各有所長的美食專家、食材文化研究家與營養學者所組成的評審團之中，包括福容大飯店廚藝總監阿基師（鄭衍基），以及中華美食交流協會榮譽理事長阿發師（施建發）等兩位台灣名廚。

今天下午3時頒獎典禮，陳建仁也特別受邀共襄盛舉，除了為活動致詞、嘉勉所有參賽隊伍之外，也為團體獎冠軍隊伍頒獎。陳建仁表示，台灣相較於Covid-19全球疫情平穩許多的情況下，很高興能夠舉辦「我和學校午餐有過節」如此有意義的活動。

陳建仁說，相信所有團膳團隊都是用愛心做學校營養午餐，才能讓學生吃得開心，同時在用餐之際增進彼此情感，對學生的群育發展非常重要。他強調，學生就是國家的未來，學校營養午餐也堪稱是國安重要議題。

另外，其中一項獎項是「全家便利商店商品化獎」，同樣為冠軍隊伍台中市西屯區大仁國民小學，不僅獲得活動雙重大獎肯定，還能進入便利商店販售，被認為是結合產、官、學界的學校午餐年度最大盛事。