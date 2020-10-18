明宗獎全國書法賽登場 300多人揮毫場面盛大

為推廣美學文化及弘揚書法篆刻教育，高雄市湖內區明宗國小年年舉辦全國書法比賽，今年邁入21年。今早300多名來自全台各地的書藝選手齊聚明宗國分組競賽，一年一度的書法盛會透過直播方式評選，分享書法與篆刻之美。

明宗國小推廣書法多年，並將書法列為108課綱校本課程。高市教育局指出，明宗國小2000年起舉辦全國書法比賽，今年社會組挑戰長度280公分的揮毫，並設有裱背獎，鼓勵專業師傅。

「第21屆明宗獎全國書法篆刻暨印鈕比賽」今年吸引全國各地1000多人報名參賽，經過初評，社會組入選32人。另有學生組入選決賽的選手，分別高中組81人、國中組158人、國小高年級組176人、中低年級組107人，決賽者今天齊聚明宗國小當場揮毫評分，參賽學生個個神情專注，努力寫出好字爭取佳績。