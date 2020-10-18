聯合盃作文大賽嘉義湧2546人 會考作文前哨戰

第14屆聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽今天登場，共有2546人到考，到考率高達94%，光嘉義市民生國中就有850人到考，更創下該校歷年新高，許多學生踴躍報名，視為會考作文的前哨戰。

嘉義區初賽在民生國中、興嘉國小舉辦，開設超過100間考場，除了嘉義縣市考生外，有跨區來自彰化以及台南的考生參加，因昨晚11時許地震，民生國中考場人員提早返校盤查校園安全，以利初賽進行，嘉市教育處社會教育科長林淑華也到場關心考生。

今年國小中年級組作文題目為「來玩遊戲吧！」、高年級組「我心目中最棒的班級」，國中7年級組「班級公約第一條」、國中8年級組「我的愛，我的痛」、9年級組「放膽去做」，高中組題目則是「病中體悟」，將新冠肺炎的時事入題。

民生國中9年級學生黃羿瑄說，她已連續6年參加，去年取得六級分，今年的題目「放膽去做」，寫出自己國小參加田徑隊的歷程，她向家人證明運動和學業能兼顧，短跑跑出多面金牌，後來家人也鼓勵她「放膽去做，不管結果怎樣，只要做了就好」。

8年級學生何承祐說，今年題目是「我的愛，我的痛」，可以去反思生活中很多人事物，他在作文中寫去年媽媽送他一台電腦，人生中多了娛樂，占了不少時間，但也影響課業，今年是他第三年參加，希望可以練習作文。

民生國中校長陳明君說，今年該校參加人數多了300名孩子，在學校辦理很多閱讀活動，增加借書量，也推出「閱讀推車」，由老師推著書到各班服務，希望從閱讀做起，來為寫作扎根。