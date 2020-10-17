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員林保安醫院暫列古蹟 彰化縣文化局列入優先文資審查

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林保安醫院昨天差一點被拆除。圖／文化局提供
彰化縣員林保安醫院昨天差一點被拆除。圖／文化局提供

彰化縣文化局昨天啟動文資法，公告禁拆員林保安醫院，引起網友不同反應，多數支持保護文化資產，也有網友批評政府「不准私人處理財產又不買下來，打算讓人家變爛尾樓嗎？」文化局長張雀芬今天表示，將在10月文資審查會議優先討論員林保安醫院一案。

員林保安醫院今年8月5日被熱心民眾提報為文化資產，文化局會勘後，文資審議委員會決議列冊追蹤，昨天卻接獲民眾通報員林保安醫院可能被拆除，文化局依文資法昨天連夜張貼禁拆令，公告員林保安醫院逕列為暫定古蹟，包商大型機具等候半天，決定離開。

受託拆除員林保安醫院的廠商，昨天雇用駕駛大型機具駛入博愛路，為拆除工程預作準備，文化局接獲通報，派員趕到現場查證，認為恐有拆除可能性，跟包商一度對峙，晚間文化局人員在員林分局員警陪同下，張貼暫定古蹟公告並宣讀文化資產法相關罰則，包商及工程人員見狀撤離。

網友對員林保安醫院被搶救下來，意見紛陳，有的批評政府干涉私人處理財產，卻不補助或價購，把別人財產當作自家文化資產的行為相當自私且無理，也有網友支持保護文化資產，認為政府強力留住可以發展成為地方特色，要求市公所拿出強勢作為規畫保安醫院發展文創和觀光。

文化局長張雀芬表示，員林保安醫院的買主向原所有權人表明，希望拆除原建物，文化局不知道賣了多少錢，但會在暫定古蹟期間，依法走完程序，交由文資審議委員討論保安醫院的前途。

文化局 文化資產

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