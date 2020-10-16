南科考古館周年慶「人類世集」活動登場 明免費參觀

南科考古館慶祝開館1周年，規畫明天起舉辦「人類世･集」主題周年系列活動，有「人類世實驗學院講座論壇、考古桌遊互動遊戲闖關、特展工作坊講座、野望影展及繪本故事律動」等。並宣布為紀念「台灣文化日」，明天免費入館。

南科考古館表示，周年主題以「人類世･集」為發想，因今年歷經全球災難性新冠病毒疫情肆虐，對人類生活環境影響甚鉅。特別邀請國立台南藝術大學藝術創作理論研究所所長龔卓軍，明後天開辦人類世實驗學院講座，邀請藝術家拉黑子･達立夫、涂維政、吳其錚、丁昶文、陳冠彰，考古學者鄭玠甫、紀科安與文史研究者許清保等專業人士，透過考古學與影像、陶藝、裝置等當代藝術的交織，跨領域的合作與多元的角度與民眾分享「人類世」當代生命議題。希望透過當代人類世議題反思如何來重新認識並保護我們腳下這片土地。

考古館開館周年遇到每年10月第三個周末的「國際考古日」，周末兩天推出考古桌遊互動闖關攤位、快樂故事島Happy姊姊帶領繪本故事律動及彩繪DIY、野望影展「宇宙奇石」講座，讓整個博物館變成一個熱鬧的立體市集。報名資訊可至南科考古館FB粉絲團查詢。

為推動博物館協作平台，週末兩天特別邀請南瀛天文館、山上花園水道博物館來館內擺攤串連同樂，還有與南藝大的館校合作活化館藏計畫體驗活動，有與太極影音科技合作的VR體驗-發現臺灣五千年、與iStaging(愛實境)合作360虛擬考古館以及和啟雲科技合作開發的AR擴增實境(考古妝水水AR濾鏡、考古尋寶小遊戲)，歡迎大家來考古館。

考古館接下來還有文物百寶盒–手作保存盒體驗、實境解謎–考古館神隱事件、戲劇教育–小考古大任務、野望影展講座、「考古．工具．人」特展–工作坊與講座、人類世實驗學院–考古踏查活動等，有興趣的民眾可參考南科考古館FB粉絲團。