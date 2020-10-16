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屏東歌喉讚 全國阿卡貝拉少兒組大賽5團獲獎

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東信義國小阿緱囝仔人聲樂團，參加2020台灣國際重唱藝術節現代阿卡貝拉大賽獲得亮眼成績。圖／屏東縣府文化處提供
屏東信義國小阿緱囝仔人聲樂團，參加2020台灣國際重唱藝術節現代阿卡貝拉大賽獲得亮眼成績。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府培育阿卡貝拉少兒團「信義國小阿緱囝仔」、「屏東信義國小」、「Star's Echo」、「Our Song」、「排灣貝拉」5團，參加2020台灣國際重唱藝術節現代阿卡貝拉大賽，摘下2金1銀2銅，拿下金牌第一名的「阿緱囝仔」囊括最佳舞台呈現、最佳服裝創意、最佳少兒組合獎、最佳少兒主唱獎、最佳指導老師獎，堪稱比賽最大贏家。

2020台灣國際重唱藝術節，台灣盃現代阿卡貝拉大賽，10月7日至17日展開，吸引全台阿卡貝拉團隊參賽。屏東縣有5團角逐少兒組比賽，不負眾望全數得獎。「阿緱囝仔」從2018年少兒組比賽開辦以來，三度蟬連金牌冠軍；去年成軍、今年首度參賽「屏東信義國小隊」也獲金牌獎「star’secho」 獲得銀牌獎、「our-song」及 「排灣貝拉」2團為銅牌獎得主。

屏東信義國小從2013年投入縣府阿卡貝拉培訓，是全台第一個成立阿卡貝拉少兒團，該校目前3團，最早成軍「阿緱囝仔」現已培訓第3代，第一代成員如今都上高中，近三年在阿卡貝拉少兒組全國大賽屢屢獲獎，備受注目。今年參賽拿下最佳少兒組合、最佳服裝創意、最佳舞台呈現、最佳少兒人聲打擊邱柏勝及王彥紘、最佳少兒主唱陳伯毫、以及最佳指導老師獎。

指導老師之一商怡雯說，屏東縣在全國大賽表現優異，靠的是團員勤於練習，每次團練從不缺席，且表演形式活潑豐富，孩子從中展現自信。信義國小六年級學生、連三年拿下個人獎的邱柏勝說，覺得是奇蹟，以前總覺得會拖慢速度，今年有進步。

文化處表示，縣府培訓阿卡貝拉人聲樂團邁入第10年，每年透過公開徵選、培訓、參賽及成果演出，從最年輕的少兒團、社會組到樂齡團「超世紀」，各有特色，且在各公開活動受邀演出頗獲好評。 11月21日周六晚上7時，屏縣14團阿卡貝拉團隊「My life My song 人聲時光機」在屏東演藝廳演出。

屏東信義國小人聲樂團，參加2020台灣國際重唱藝術節現代阿卡貝拉大賽獲得亮眼成績。圖／屏東縣府文化處提供
屏東信義國小人聲樂團，參加2020台灣國際重唱藝術節現代阿卡貝拉大賽獲得亮眼成績。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府 藝術節

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