聯合報、宮廟合作開寫作營 培養學童作文能力

新北市三重區公所媒合區內5所國中、小與5家宮廟和聯合報合作，開辦「愛與希望」公益寫作營，教導150位弱勢學童寫作技巧，盼讓孩子提升作文能力，讓學業更上一層樓。

此次「愛與希望」公益寫作營已邁入第六屆，今年義天宮、截興宮、同仁宮、昭安宮、慈惠堂合捐25萬開辦寫作營，讓碧華國中、集美國小、二重國小、三重高中國中部、光榮國中的150名學生，這當中大多為弱勢學童。

三重區長陳奇正表示，非常感謝廟方與聯合報的幫忙，現在許多孩子用習慣手機，拿起筆來連正確的字都寫不出來，現在有聯合報的專業記者來教他們寫作文，相信他們能大幅進步。

陳奇正表示，這次的作文寫作營共有8堂課，每周一堂，希望孩子上完課後成績能有所進步，學業突飛猛進，並藉此機會培養出寫作興趣。