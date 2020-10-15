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從生活覺察問題 小六生研發盲人用杯獲世界發明展銀獎
花蓮縣吉安鄉宜昌國小6年級學生紀宥安，從課堂體驗感受盲人的不便，加上見視力嚴重退化的奶奶倒水不方便，以日常生活常見的小木棒、玩具球等小東西，結合浮力原理，研發「盲人專用杯」，觸模棒子刻度就可得知水位高低，不再擔心被熱水燙傷，她憑這項巧思，榮獲2020IEYI世界青少年發明展銀牌。
紀宥安說，有次班上創造思考課程，體驗盲人泡咖啡，一位同學矇著眼睛倒熱水，差點被滿溢的熱水燙到；而奶奶年紀大視力退化，倒水時一不小心就倒太滿，她於是開始思考，如何為視力不佳者解決生活中的不方便。
她靈機一動，想到浮力原理，找來小木棒和玩具球，在杯中注水，玩具球就會因浮力而變高，搭配木棒上的刻度，一摸刻度就知道水位。
不過她還是不滿意，改用竹筷和乒乓球搭配，雖然效果也不錯，但竹筷和木棒一樣，在水中泡久會發霉，也不適合。她繼續動腦筋，想到上課用過3D列印機，改採3D列印做出第三代的盲人專用杯，搭在馬克杯上使用輕巧又方便，拿給奶奶試用，奶奶也讚不絕口。
貼心設計讓她在今年IEYI世界青少年創客發明展台灣選拔賽奪金，取得代表權，原本要到俄羅斯參加世界賽，但受疫情影響，改成錄製2分鐘影片，以全英語介紹的線上競賽。
紀宥安在老師林嘉琦、沈盈君指導下，花了兩個星期正音、練習，清楚說明創作巧思，獲得評審青睞，日前得獎名單公布，「盲人專用杯」獲得社會照顧類銀牌獎。
「能從生活中覺察問題，結合課堂所學做研發，且主動修正，是最難能可貴之處」林嘉琦、沈盈君讚美宥安小小年紀，不只能找出問題，還能想辦法解決，且持續觀察作品缺點予以進化，正是12年國教最核心的素養能力的展現。
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