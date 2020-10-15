小鎮旅遊紙風車劇團武松打虎 基隆外木山18日免費看

交通部觀光局北觀處推廣小鎮旅遊，18日下午4時30分在基隆外木山漁港安檢所停車場舉辦「小鎮遊戲趣2.0」活動，邀請紙風車劇團演出「武松打虎」，期盼在觀光中結合文化藝術，讓民眾看見外木山小鎮更多不同風貌。

9月5日起，紙風車在全台16處小鎮上場，周日小鎮遊戲趣2.0，由「紙風車劇團」為基隆帶來劇院級規格的演出，基隆中山區蘊含豐富歷史及人文景觀，有豐富漁產且極富壯麗景色的外木山海岸；蜿蜒曲折又稱台版「古墓奇兵」的仙洞巖與佛手洞；帶有些許南洋風情的市定古蹟白米甕炮台。

北觀處說，從自然到人文，再到當地獨有美食，不論是煙雨濛濛或是晴光燦爛，都很適合來到這得天獨厚的海景山城，感受海風吹拂的氣息。歡迎白天漫遊基隆，下午到外木山漁港附近看紙風車劇團武松打虎。

武松打虎內容介紹景陽崗下的所有村民們生活並不快樂，眾人天天因為日常生活中的一些芝麻綠豆事而爭吵，所有人又因為老虎的出現而更加人心惶惶。這天，武氏三兄弟來到客棧歇腳，一聽鎮上最小氣的大財主馬英才決定要提供一百兩黃金作為打虎獎金，生性膽小卻負責任的武松，在兩個貪心的隨從武十和武百的設計之下，陰錯陽差的竟成了「打虎英雄」。