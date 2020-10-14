成功高中創校百年 重回艋舺清水巖「扛」桌椅回校

北市成功高中將於2022年創校百年，今來到艋舺清水巖祖師廟辦理一百周年校慶啟動儀式，透過尋根訪源、祭祀祈福，讓成功高中高一學生體會1922年「學長」在祖師廟勤學的樣貌，會後師生還從祖師廟「扛」著桌椅，徒步3公里，沿著當年學長步伐，走回成功高中。

高一段考剛結束，成功高中高一學生今下午在北城門、中山堂以及成功高中發源地祖師廟三地點，藉快閃打卡活動，揭開校慶序幕。校長孫明峯表示，祖師廟是前三屆學長上課場所，這段歷史，大部分學生都不知道；日治時代對台籍人士來說，提供給台籍菁英學習，希望在百周年校慶，也能重現100年來的歷史，從起點開始，學校發展、貢獻，都會在系列活動展開，一路辦到2022年。

成功高中歷史教師游振明今也帶著學生在艋舺清水巖導覽，成功高中創校於1922年，當時因濟南路校舍尚未完工，跟祖師廟管理人達成協議，暫借祖師廟做校舍。

游振明說，現在學校面積6000坪，當時祖師廟共2000坪，從大門走入，廟埕是當時朝會場地，拜亭則做運動場，今日停車場右方是相撲場，廟鐘神龕兩側是教室，從右側小門進入廂房，右手邊是校長與教師辦公室，順著左手邊往前走的停車場，當時在1925年因學生人數多，增建做為三年級教室，一旁廂房則是學生宿舍。

河瀨半四郎被任命是成功高中首任校長，當天便在老松公學校、宜蘭公學校舉辦首屆入學考試，招收首批98名學生，4月13日舉行開學典禮，直到1925年幸町校舍興建完成，5月16日全體學生搬著課桌椅至今日校址，結束在祖師廟3年1個月的求學年代，日治時期每年4月新生入學，仍會到祖師廟廣場列隊行禮。

今年80歲的校友、六福集團董事長莊秀石也提到，1953年他讀成功中學實驗班，初中第一學期單元叫「我們的學校」，當時就曾來過祖師廟，但沒像今天隆重，且當時的祖師廟因收容許多難民，相當混亂。