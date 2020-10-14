快訊

蘆洲警匪飛車追逐！嫌犯市區狂飆 追撞公車、小黃被捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

體育教學專業增能 偏鄉五所小學組策略聯盟

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區屯山國小，與三芝橫山國小、石門國小、老梅及乾華國小組成策略聯盟，進而帶動孩子多元學習。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區屯山國小，與三芝橫山國小、石門國小、老梅及乾華國小組成策略聯盟，進而帶動孩子多元學習。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區屯山國小，與三芝橫山國小、石門國小、老梅及乾華國小組成策略聯盟，由教育部體育署與新北市教育局提供訓練資源，讓這五所位處於偏鄉的教師進行增能訓練，讓他們在體育課教學上，有更創意的變化，進而帶動孩子多元學習。

淡水屯山國小校長鄒惠娟表示，這次訓練有2天梯次，五所國小共有70位教師參與，有的是教音樂、國語或是班級導師等等，過去都會有教到體育課的機會，但為了讓體育教學更加專業及多元，透過體育署的體育教學模組，讓老師能夠跨領域教學。對此參與聯盟的學校也說，透過模組化教學，可以讓老師於體育課達到更優質的專業性與安全性。

過去國小體育課，都會有非專科教師任教的情況，導致體育課變成一般的活動課，透過體育模組化教學，讓非專科老師對於體育課有更精進的教材，並且讓孩童學習時，同時融合體育專業與趣味性，減低受傷機率，透過活動體驗，規則講解讓體育課變的更好玩，也實際的達到體育專長教學目的。

體育 淡水

延伸閱讀

淡水警員多年默默捐助偏鄉弱勢民生物資 低調不願露臉

北市公幼教甄明年首招考英語專長 名額佔普幼組2至3成

福爾摩沙馬戲進淡水校園 互動演出孩子樂學習

照顧優秀選手 體育署推就業輔導辦法

相關新聞

「森林中的圖書館」屏東縣立總圖 書擋書架遭竊警偵辦

睽違兩年重新開館屏東縣立總圖書館，被喻為「森林中的圖書館」，開館兩周湧入超過8萬人次，然而，圖書館近期整理圖書發現，書擋...

成功高中創校百年 重回艋舺清水巖「扛」桌椅回校

北市成功高中將於2022年創校百年，今來到艋舺清水巖祖師廟辦理一百周年校慶啟動儀式，透過尋根訪源、祭祀祈福，讓成功高中高...

教育部推動閱讀教育 全國閱讀磐石獎桃園5校6師獲獎

教育部為鼓勵各校推動閱讀、建立閱讀制度，辦理全國閱讀磐石獎，今天在桃園市中壢南方莊園舉行頒獎典禮。桃園市獲磐石學校的包括...

體育教學專業增能 偏鄉五所小學組策略聯盟

新北市淡水區屯山國小，與三芝橫山國小、石門國小、老梅及乾華國小組成策略聯盟，由教育部體育署與新北市教育局提供訓練資源，讓這五所位處於偏鄉的教師進行增能訓練，讓他們在體育課教學上，有更創意的變化，進而帶動孩子多元學習。

培英國小舉辦真人圖書館 馬賽克師傅成活教材

各校積極推閱讀，彰化縣和美鎮培英國小則進一步舉辦「真人圖書館」活動，邀請傑出校友及各行各業達人到校，今天邀請有40年馬賽...

師帶「步一班」 累積跑步逾4千公里

「我們不一般！」高雄市民族國小六年一班導師張維仁與小朋友的「步一班」，一年多來以跑步鍛鍊心志，全班累積里程環台滿四圈，超...

和美實驗學校限量桌曆來了 奇幻旅行收錄21件作品

國立和美實驗學校是全國唯一一所普通班與特教班融合的學校，連續第10年將學生作品集結設計桌曆義賣，多年下來已經累計賣出約5...

市賽沒名 桃園東安國中智能磁吸充電器世界發明賽奪金

桃園市東安國中學生許承祐、劉陶穎及劉晉宇覺得常用的充電電池有正負極，充電的時候要對好，否則電池會受損，還有固定電池的彈簧...

會考生活英語／【時事篇】 新型肉品上市─growing meat 人工培植肉

單字 1. choice [tʃɔɪs] n. 選擇（國中挑戰800字） 2. company [‵kʌmpənɪ] n. 公司（國中挑戰800字） 3. environment [ɪn‵vaɪrənmənt] n.環境（國中挑戰800字）

校園我最棒／興華高中足球隊 踢出全國冠軍

苗栗縣立興華高中足球隊11人珍惜留在家鄉踢球機會，專心接受訓練，今年組隊參加全國台灣金控體育署盃5人制足球賽U19男子組...

課表大考驗「排得出來就不錯了」

一○八課綱邁入第二年，高中開設多元選修、跑班排課量更大，但每周課堂數、教師員額有限，高中教師直言，這是「課程選擇愈多，排...

高中攜手大學 跨校選修課超夯

一○八課綱強調學生適性發展，許多大學與高中策略聯盟，大手攜小手開設多元跨校選修課。台中市跨校選修課「優遊台中學」結合中彰...

熱門新聞

華人第一位！台大電機校友劉國瑞獲選IEEE總裁

李眉蓁碩士學位被撤除 指導老師林德昌也傳提早退休

成功高中創校百年 重回艋舺清水巖「扛」桌椅回校

支持4校半導體學院做研究 科技部明年增列1億元經費

師帶「步一班」 累積跑步逾4千公里

3千境外生棄學 學費損失2.25億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。