體育教學專業增能 偏鄉五所小學組策略聯盟

新北市淡水區屯山國小，與三芝橫山國小、石門國小、老梅及乾華國小組成策略聯盟，由教育部體育署與新北市教育局提供訓練資源，讓這五所位處於偏鄉的教師進行增能訓練，讓他們在體育課教學上，有更創意的變化，進而帶動孩子多元學習。

淡水屯山國小校長鄒惠娟表示，這次訓練有2天梯次，五所國小共有70位教師參與，有的是教音樂、國語或是班級導師等等，過去都會有教到體育課的機會，但為了讓體育教學更加專業及多元，透過體育署的體育教學模組，讓老師能夠跨領域教學。對此參與聯盟的學校也說，透過模組化教學，可以讓老師於體育課達到更優質的專業性與安全性。

過去國小體育課，都會有非專科教師任教的情況，導致體育課變成一般的活動課，透過體育模組化教學，讓非專科老師對於體育課有更精進的教材，並且讓孩童學習時，同時融合體育專業與趣味性，減低受傷機率，透過活動體驗，規則講解讓體育課變的更好玩，也實際的達到體育專長教學目的。