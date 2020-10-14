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培英國小舉辦真人圖書館 馬賽克師傅成活教材

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
培英國小學生今天製作馬賽克作品。記者林敬家／攝影
培英國小學生今天製作馬賽克作品。記者林敬家／攝影

各校積極推閱讀，彰化縣和美鎮培英國小則進一步舉辦「真人圖書館」活動，邀請傑出校友及各行各業達人到校，今天邀請有40年馬賽克師傅邱添祥到校，與學生座談，並指導學生製作平面馬賽克圖像，邱添祥雖然只有國中畢業，但畢生的經歷成了學生學習的活教材。

邱添祥說，國中畢業後因經濟狀況不佳，父母送他去學泥塑、馬賽克製作等，過去馬賽克用在老房、廟宇居多，但隨著建築特性改變，現在大都使用在公共藝術以及民宿等，樣式與顏色也更為多元。

邱添祥專注於立體馬賽克製作，作品遍布各地，過去多年幫培英國小完成鯨、熊、旭日、圓夢之樹等多個裝置藝術，他說，每次經過學校都會刻意繞進校園看看，特別有感情。

他說，馬賽克黏貼工作需要長期在戶外曬太陽，站起來、蹲下頻繁，需要極大的耐心也要刻苦耐勞，鼓勵學生無論做什麼事都要培養這樣的性格。

培英國小校長施舜馨表示，閱讀可以看到不同城市的風景，而每個人都是一本好書，邱師傅長期協助完成學校構想的裝置藝術，對他追求完美的工作態度相當佩服，學校除了鼓勵學生閱讀，也希望透過這些職人的分享、互動，讓孩子都夠看到不同層次的世界。

馬賽克師傅邱添祥投入工作40年，今天到培英國小分享經驗。記者林敬家／攝影
馬賽克師傅邱添祥投入工作40年，今天到培英國小分享經驗。記者林敬家／攝影
培英國小的圓夢之樹裝置藝術今年完成。記者林敬家／攝影
培英國小的圓夢之樹裝置藝術今年完成。記者林敬家／攝影
馬賽克師傅邱添祥今天參加培英國小舉辦的「真人圖書館」座談，分享經驗。記者林敬家／攝影
馬賽克師傅邱添祥今天參加培英國小舉辦的「真人圖書館」座談，分享經驗。記者林敬家／攝影

英國 裝置藝術

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