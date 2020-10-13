「跨越障礙‧觸摸美麗」 故宮與特教生共度藝術之秋

國立故宮博物院攜手教育部國民及學前教育署與國立新竹特殊教育學校（竹特），即日起至15日於竹特活動中心舉辦「跨越障礙‧觸摸美麗─風城金秋樂逍遙」身心障礙教育活動。故宮表示，今年以新竹當季名產「柿子」為主題，結合茶文化、動物園等在地特色，透過動畫影片、複製文物觸摸導覽、DIY柿汁刷染杯墊等方式，為竹特及鄰近學校量身打造多感官趣味站點，共度秋季藝文饗宴。

故宮表示，今年活動融合新竹在地豐富的風土人文，精心規劃多感官趣味站點，包括「國寶總動員」播映動畫影片及複製文物觸摸導覽、「藝想美食」展示茶文化相關器具或畫作，另有竹特師生們以柿子為主題設計的各類課程教案及成果；「動物大觀園」則可發現新竹市立動物園及現正展出「藝想獸譜－故宮x新竹241新媒體藝術展」的動物身影、「柿汁刷染體驗」獲新竹縣柿染文化協會協助，讓體驗者親手刷染帆布杯墊上的圖案，加深對故宮文物的印象。

故宮從2008年起舉辦「跨越障礙‧觸摸美麗」院外身心障礙教育活動，合作對象以特教學校為主，迄今走訪台灣北、中、南、東各地，服務逾5千人次。故宮說，這次活動前進新竹，不僅讓身心障礙者更親近故宮，部分場次還邀請新竹高工等鄰近學校特教生與一般生共同參與，實踐博物館文化平權及社會共融目標。