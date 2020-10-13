快訊

基隆輕軌升級捷運！北北基軌道四長會議5共識曝光

大同違法陸資抓到了！金管會重罰2500萬元

「跨越障礙‧觸摸美麗」 故宮與特教生共度藝術之秋

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導
新竹特教學校的同學開心敲擊遊戲教具編鐘。圖/故宮提供
新竹特教學校的同學開心敲擊遊戲教具編鐘。圖/故宮提供

國立故宮博物院攜手教育部國民及學前教育署與國立新竹特殊教育學校（竹特），即日起至15日於竹特活動中心舉辦「跨越障礙‧觸摸美麗─風城金秋樂逍遙」身心障礙教育活動。故宮表示，今年以新竹當季名產「柿子」為主題，結合茶文化、動物園等在地特色，透過動畫影片、複製文物觸摸導覽、DIY柿汁刷染杯墊等方式，為竹特及鄰近學校量身打造多感官趣味站點，共度秋季藝文饗宴。

故宮表示，今年活動融合新竹在地豐富的風土人文，精心規劃多感官趣味站點，包括「國寶總動員」播映動畫影片及複製文物觸摸導覽、「藝想美食」展示茶文化相關器具或畫作，另有竹特師生們以柿子為主題設計的各類課程教案及成果；「動物大觀園」則可發現新竹市立動物園及現正展出「藝想獸譜－故宮x新竹241新媒體藝術展」的動物身影、「柿汁刷染體驗」獲新竹縣柿染文化協會協助，讓體驗者親手刷染帆布杯墊上的圖案，加深對故宮文物的印象。

故宮從2008年起舉辦「跨越障礙‧觸摸美麗」院外身心障礙教育活動，合作對象以特教學校為主，迄今走訪台灣北、中、南、東各地，服務逾5千人次。故宮說，這次活動前進新竹，不僅讓身心障礙者更親近故宮，部分場次還邀請新竹高工等鄰近學校特教生與一般生共同參與，實踐博物館文化平權及社會共融目標。

國立故宮博物院 新竹 文物

延伸閱讀

P聯盟／新竹攻城獅攜手中醫大 為球員健康把關

台灣設計展「新竹獸」爆爭議　市府：尊重總策展人

影／故宮定位 院長吳密察：打造具普世價值的博物館

故宮院長吳密察：故宮國寶屬於中華民國

相關新聞

高中攜手大學 跨校選修課超夯

一○八課綱強調學生適性發展，許多大學與高中策略聯盟，大手攜小手開設多元跨校選修課。台中市跨校選修課「優遊台中學」結合中彰...

「森林中的圖書館」屏東縣立總圖 書擋書架遭竊警偵辦

睽違兩年重新開館屏東縣立總圖書館，被喻為「森林中的圖書館」，開館兩周湧入超過8萬人次，然而，圖書館近期整理圖書發現，書擋...

會考生活英語／【時事篇】 新型肉品上市─growing meat 人工培植肉

單字 1. choice [tʃɔɪs] n. 選擇（國中挑戰800字） 2. company [‵kʌmpənɪ] n. 公司（國中挑戰800字） 3. environment [ɪn‵vaɪrənmənt] n.環境（國中挑戰800字）

市賽沒名 桃園東安國中智能磁吸充電器世界發明賽奪金

桃園市東安國中學生許承祐、劉陶穎及劉晉宇覺得常用的充電電池有正負極，充電的時候要對好，否則電池會受損，還有固定電池的彈簧...

校園我最棒／興華高中足球隊 踢出全國冠軍

苗栗縣立興華高中足球隊11人珍惜留在家鄉踢球機會，專心接受訓練，今年組隊參加全國台灣金控體育署盃5人制足球賽U19男子組...

課表大考驗「排得出來就不錯了」

一○八課綱邁入第二年，高中開設多元選修、跑班排課量更大，但每周課堂數、教師員額有限，高中教師直言，這是「課程選擇愈多，排...

中泰國小音樂饗宴 小提琴家為偏鄉演出

新北市淡水區中泰國小圖書館舉辦了一場國際級的小提琴音樂演奏會，特別邀請到小提琴家廖姵玟為學校學童演出許多音樂，由於中泰國小目前有陶笛、直笛及薩克斯風社團，加上邀請到國際級小堤琴家的演出，希望可以將音樂在中泰國小從小扎根。

廢料自製觸控檯燈 水電工程師教國小學童了解電流電路

報廢鐵製水龍頭、水管，經過簡單水電加工技術處理，搖身一變成「工業風觸控檯燈」。台南市水電工程業者廖建智今天到善化區善糖國...

見證台灣女孩日 國中籃球比賽女生沒比較弱勢

今天是「台灣女孩日」，基隆市教育處今年以正濱國中女籃隊為主角，拍攝女孩日形象影片，並在臉書舉辦「女孩權益，我來倡議」活動...

桃園南勢國小學生多 下課5分鐘上廁所像「跑酷」

桃園市南勢國小家長向市議員黃敬平陳情，指出小孩上課的大樓沒有廁所，下課要像「跑酷」一樣衝到隔壁棟廁所。（「跑酷」意指以城...

關心身心障礙的閱覽空間 和美實驗學校繪圖獲獎

國立和美實驗學校姚亭羽、吳苡瑄、許云萓等高三同學，關心身心障礙者圖書閱覽空間的舒適度，觀察學校圖書館及鎮立圖書館的空間擺...

迎國慶晚會焰火！跨縣市8校聯合儀隊打頭陣

今年國慶焰火施放前有精彩表演活動，將由國內10所高中職組成的聯合儀隊打頭陣，今天一早這群學生就在主舞台旁練習，大家頂著烈...

熱門新聞

全教總：康軒董事長不良示範未道歉 將持續抵制

美12歲神童因核融合奪世界紀錄 意外釣出六年前台版鋼鐵人

別再問我什麼時候畢業！網友熱議研究生最怕遇到的10大惡夢

高中攜手大學 跨校選修課超夯

150萬字形免費下載！ 東亞最大規模文字圖像資料庫啟用

課表大考驗「排得出來就不錯了」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。