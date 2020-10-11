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關心身心障礙的閱覽空間 和美實驗學校繪圖獲獎

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
和美實驗學校學生在19屆高中地理奧林匹亞競賽（實察繪圖組）獲得全國銀牌。圖／和美實驗學校提供
和美實驗學校學生在19屆高中地理奧林匹亞競賽（實察繪圖組）獲得全國銀牌。圖／和美實驗學校提供

國立和美實驗學校姚亭羽、吳苡瑄、許云萓等高三同學，關心身心障礙者圖書閱覽空間的舒適度，觀察學校圖書館及鎮立圖書館的空間擺設，繪製「《身》在書中－給肢體障礙者舒適的圖書館空間設計地圖」，將地理和特教巧妙融合，在今年高中地理奧林匹亞競賽（實察繪圖組）獲得全國銀牌。

國立和美實驗學校是全國唯一普特融合的友善校園，也是全國無障礙示範學校，指導老師戴佳容透過選修課培養學生探究與實作的能力，與特教部地理科何智堯老師共同指導學生參賽，並邀請長年協助國教署辦理全國無障礙計畫的總務處主任林澤瑜擔任通用設計課程講座，讓學生更認識校園空間、環境規劃的細膩之處。

學生圖書館空間設計地圖脫穎而出，與多所明星高中並列，走上全國比賽的頒獎台相當難得，參與全國決賽的同學也提到，一開始得知進入決賽要複試時對自己很沒有信心，一直想逃避甚至棄賽；在密集的訓練以及老師們的鼓勵之下，直到決賽口試結束走出會場，才真的相信自己真的有能力可以完成這項任務。

除了為肢障者設計空間地圖獲獎，學生李依宸邀請特教部同學實際到便利商店實察探討「便利商店的便與不便」；另外學生陳姿儀、劉鎣甄、葉琇如則是觀察校內特教部同學每日必經的無障礙坡道，並將觀察結果繪製成「無礙向前行－輪椅族無礙通道地圖」。

校長吳星宏表示，這次全國高中地理奧林匹亞競賽勇奪銀牌對於學校意義非凡，除了是近年來學校在全國學科類競賽獲得的大獎外，更重要的是在新課綱的推動下，學校學生得以選修有興趣的課程學習專業技能與知識。透過家族融合、生命融合的特色課程支持，以及完善的無障礙學習環境，讓學生具有主動關心特殊人群需求的特質。

和美實驗學校學生在19屆高中地理奧林匹亞競賽（實察繪圖組）獲得全國銀牌。圖／和美實驗學校提供
和美實驗學校學生在19屆高中地理奧林匹亞競賽（實察繪圖組）獲得全國銀牌。圖／和美實驗學校提供

和美試驗學校設計給肢體障礙者舒適的圖書館空間設計地圖。圖／和美實驗學校提供
和美試驗學校設計給肢體障礙者舒適的圖書館空間設計地圖。圖／和美實驗學校提供

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